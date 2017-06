Inter, sfuma Pepe che va al PSG! Spalletti e Sabatini insistono per Rüdiger

Niente Pepe. Sfuma per l'Inter la possibilità di arrivare al difensore Campione d'Europa con il Portogallo e con il Real Madrid. Il centrale classe '83 ha trovato un accordo con il PSG, accordo che si trasformerà in un contratto fino al 2019 immediatamente dopo la scadenza del precedente contratto con il Real (giugno 2017).

I nerazzurri devono quindi rivedere i loro piani per il reparto arretrato, dopo il no di Pepe e quello di Gonzalo Rodríguez che starebbe per approdare all'Olympiacos in Grecia. Su chi puntare? Nelle ultime ore c'è stato un ritorno di fiamma per Acerbi del Sassuolo, ma i tifosi vogliono grandi nomi per rifondare quello che è stato l'anello debole della squadra nelle ultime stagioni.

Con l'arrivo di Spalletti, si potrebbe puntare ad uno tra Rüdiger e Manolas: difficile che possano arrivare entrambi dalla Roma. Il greco ha tanti estimatori soprattutto in Inghilterra (c'è il Chelsea di Conte che lo aveva contattato già nella scorsa stagione), mentre il tedesco sarebbe più affine ad un potenziale arrivo all'Inter visto l'ottimo rapporto con Sabatini che lo aveva scovato ai tempi dello Stoccarda. Da non dimenticare poi le fasce laterali, altro tallone d'Achille dell'Inter: gli obiettivi, qui, sono chiarissimi, con i nerazzurri che stanno cercando di chiudere per Andrea Conti (dell'Atalanta) e Dalbert (del Nizza).