Inter, si lavora con il Sassuolo per Acerbi e Berardi

In attesa di ufficializzare Spalletti l’Inter continua a sondare vari terreni per il mercato estivo.

Due giocatori che piacciono alla dirigenza nerazzurra sono sicuramente Acerbi e Berardi, entrambi di proprietà del Sassuolo, che hanno già fatto capire alla società di non voler rimanere a lungo in Emilia. Per l’attaccante, di fede nerazzurra, il discorso è sempre lo stesso: l’Inter è disposta ad offrire massimo 25-30 milioni di euro mentre il Sassuolo vorrebbe qualcosa in più, per quanto riguarda il giocatore, classe 1994, invece non ci sarebbero problemi a trasferirsi a Milano dove potrebbe, finalmente, giocare per la squadra per la quale fa il tifo. Diverso, e più semplice, il discorso per il leader della retroguardia neroverde che ha una valutazione di circa 8-10 milioni di euro anche se su Acerbi è forte l’interesse di Lazio e Roma.

Quello che infatti potrebbe complicare i piani dell’Inter è il trasferimento di Di Francesco sulla panchina della Roma, con il tecnico che vorrebbe a tutti i costi sia Acerbi che Berardi con lui nella nuova avventura capitolina. L’Inter l’ha capito e proprio per questo accelera sul fronte Sassuolo.

L’Inter segue con attenzione sia Acerbi che Berardi e per anticipare la Roma di Di Francesco, ex allenatore due sui giocatori, intensifica i contatti con la dirigenza neroverde.

A cura di Filippo Rivani

