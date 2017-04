Inter sprovvista di leadership a ogni livello: società, tecnico e giocatori colpevoli

" Il problema dell'Inter è che alle prime difficoltà va in crisi, non sa reagire, chi ha personalità non la trasmette ai compagni e la squadra crolla letteralmente. E così si va incontro a pessime figure. "

Così Beppe Bergomi, uno che di Inter ne mastica eccome, si è espresso in merito al disastro fiorentino in cui è incappata la banda Pioli. Leadership è la parola chiave, anche secondo noi, e il discorso potrebbe tranquillamente esulare dalle questioni di campo e coinvolgere la guida tecnica e, a grandangolo, anche i piani alti. Nessuno è esente da colpe e quello che succede in campo è sempre la diretta conseguenze delle scelte che vengono prese a monte. Ed è proprio dalla stanza dei bottoni che la nostra analisi prende le mosse.

Leaderhip societaria

A margine dell’umiliante sconfitta patita dall’Inter a Crotone il direttore sportivo Piero Ausilio si presentava ai microfoni della zona mista definendo i calciatori presuntuosi e arroganti; due giorni dopo Roberto Gagliardini, l’ultimo arrivato in casa nerazzurra, smontava pubblicamente le tesi del dirigente esprimendo il suo disaccordo. L’episodio la dice lunga sullo stato dell’arte in casa nerazzurra: manca una presenza forte, un leader carismatico che faccia da collante tra squadra e società facendosi interprete delle esigenze dell’una e dell’altra e che metta la faccia nella buona e nella cattiva sorte; non è un caso che l’Inter lavori sottotraccia per apparecchiare il ritorno di Lele Oriali, figura forte del Triplete. Riecheggiano nell’aria i j’accuse dell’esonerato De Boer circa i vuoti di potere dell’Inter: Javier Zanetti è il miglior ambasciatore possibile di questi colori ma non ha certo il piglio del sergente di ferro e il fatto che tuttora Erik Thoir campeggi nell’organigramma nel ruolo di Presidente suona quasi come un paradosso. Quanto alla figura dell’amministratore delegato Liu Jun, al momento rimane avvolta nel mistero.

Leadership tecnica

Un filotto negativo di cinque partite senza vincere nemmeno il bistrattato De Boer lo aveva infilato. I numeri sono impietosi: due punti nelle ultime cinque, 18 gol subiti nelle ultime 8 gare e un black out pressoché totale dopo il roboante 7-1 rifilato all’Atalanta. La luce si è spenta e le parole dello stesso Pioli dopo il 5-4 di Firenze suonano come una dichiarazione di resa. Il problema dell’Inter, lo sottolineiamo più volte, non è (solo) l’allenatore, ma il pur preparato e serio tecnico nerazzurro non è riuscito a risollevare le squadra nonostante un avvio di gestione a dir poco convincente. È tempo dunque di consegnare l’Inter nelle mani di un tecnico carismatico – “maschio alfa” come lo definisce Sebastiano Vernazza sulle pagine della Gazzetta dello Sport – con palmares e curriculum inappuntabili. Che sia sergente di ferro ma al contempo formidabile motivatore capace di sedurre i suoi giocatori circa la bontà del progetto: lo abbiamo capito ormai, sono questi i profili destinati a fare le fortune dell’Inter. Che sia Simeone e Conte, Suning non badi al risparmio.

Video - Pioli: "Tradito dai giocatori? Ci stiamo tradendo tutti da soli..." 01:45

Leadership in campo

E siamo alla punta dell’iceberg, ovvero i protagonisti in campo: una rosa del valore complessiva di 329,50 milioni di euro allestita con un mercato estivo faraonico, con saldo negativo di 102,9 milioni. Cifre nemmeno lontanamente avvicinate da qualsiasi altra squadra di Serie A. I giocatori ci sarebbero anche dunque: chi può discutere sulle qualità tecniche dei vari Perisic, Candreva, Joao Mario, Banega, Icardi e persino dell’oggetto misterioso Gabigol? E allora siamo qui ancora a parlare di leadership, o meglio, dell’assenza della stessa. I pochi che ne sono provvisti, per parafrasare lo “zio” Bergomi, sono incapaci di trasmetterla ai compagni: alla prima difficoltà il castello crolla. L’Inter è stata capace di infilare delle serie positive di risultati – pensiamo ai dieci punti raccolti da De Boer a cavallo della terza e della sesta giornata con lo scalpo della Juventus oppure delle sette vittorie consecutive di Pioli all’inizio del suo mandato – con prestazioni impeccabili e una totale dedizione alla causa dei suoi giocatori, ma a tali filotti sono sistematicamente seguiti dei tonfi inenarrabili: perché i giocatori non riescono a mantenere la stessa intensità e la stessa cattiveria agonistica nell’arco dello stesso campionato? Come è possibile subire 4 gol a Firenze in 17 minuti (diciassette!)? Certe cose succedono solo all’Inter e questo interminabile limbo è figlio dell’assoluta carenza di leadership a tutti i livelli del Football Club Internazionale Milano.