Inter: Suning ha scelto Gagliardini, ora bisogna anticipare la Juventus

Da tempo si parla di Gagliardini come uno dei giocatori più interessanti dell’intero panorama calcistico italiano ed è normale che sul giovane bergamasco ci siano gli occhi di tutti i grandi club italiani, in primis Inter e Juventus.

Proprio i nerazzurri avrebbero deciso in queste ore di andare di all in puntando tutto sul classe '94 padrone del centrocampo della Dea. La proprietà cinese, infatti, ha dato mandato ad Ausilio di portare a Milano il ragazzo già a gennaio in quanto aspettare giugno potrebbe diventare un problema visto l’interesse della Juventus. Nel mercato di gennaio però l’Inter dovrà ancora rispettare i paletti imposti dal Fair Play Finanziario e quindi il Ds Ausilio deve studiare una formula per strappare il giovane centrocampista alla concorrenza: si parla a riguardo di un prestito molto oneroso (6-7 milioni di euro) con un riscatto obbligatorio a gennaio 2018, formula che piace ai bergamaschi che infatti monetizzeranno già con le cessioni di Caldara e Kessie.

La palla ora passa a Gagliardini che non ha ancora dato l’ok per gennaio in quanto vorrebbe rimanere a Bergamo almeno fino a giugno per poter crescere in un ambiente più sereno e con meno pressioni addosso. Proprio per questo motivo l’Inter si guarda attorno e proprio in questo senso si deve registrare come il Wolfsburg abbia aperto, proprio in questo ore, al prestito secco di Luiz Gustavo.

di Filippo Rivani

