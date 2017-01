Inter: Suning spinge per Biabiany verso la Cina, lui preferisce il Bologna

Mercato dell'Inter in fermento, in entrata e in uscita: dopo Felipe Melo e Jovetić, può essere la volta di Biabiany?

L’esterno ha convinto poco in stagione, solo 3 presenze per lui in Europa League e 0 gettoni in campionato darebbero infatti il via libera alla cessione del classe '88. Per la dirigenza nerazzurra, targata Suning, non c’è problema: lo Jiangsu Suning è disposto a portare il giocatore in Cina.

E' partito infatti il lavoro di corteggiamento per l'ex Parma, che al momento - però - non sembra convinto di lasciare la Serie A e il calcio europeo. Biabiany aspetta invece una chiamata da un club italiano, su di lui c'era il Crotone ma la pista si è un po' raffreddata con i calabresi interessati 'solo' a Gnoukouri e Yao. Si attende anche una chiamata del Bologna, chiamata che però non è ancora arrivata.

Video - Tevez allo Shanghai Shenhua: sarà il giocatore più pagato del mondo 00:28

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi