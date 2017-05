Inter, trattativa per Romero molto avanzata: Carrizo ai saluti

Se il nome di Padelli era circolato nelle ultime ore come proobabile a ricoprire il ruolo di secondo portiere all’Inter, nelle ultime ore c’è stata una sterzata evidente verso Sergio Romero, attualmente al Manchester United. Le due parti stanno procedendo molto bene nella trattativa, quasi a gonfie vele. Il portiere ex Samp ha deciso di tornare in Italia e l’Inter ha ripreso a trattare con Mino Raiola, agente del portiere, dopo molti anni.

Mancano solo gli ultimi dettagli e per Romero sarà un biennale a Milano, sponda Inter. Carrizo, attuale secondo dietro Handanovic è in scadenza di contratto e non rinnoverà. Romero, anche lui argentino, ha disputato in stagione 14 partite, subendo 5 gol e facendo rimanere inviolata la porta per ben 9 volte.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)