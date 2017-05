Inter-Udinese: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Andreolli, Miranda, Nagatomo; Medel, Gagliardini; Candreva, Brozovic, Perisic; Eder. All. Vecchi

Squalificati:

Indisponibili: Icardi, Murillo, Ansaldi

Udinese (4-3-3): Scuffet; Widmer, Angella, Felipe, Adnan; Balic, Hallfredsson, Badu; Jankto, Zapata, Thereau. All. Delneri

Squalificati: Danilo, De Paul

Indisponibili: Faraoni, Samir, Gnokouri, Fofana

STATISTICHE OPTA

L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro sfide di campionato con l’Udinese, segnando almeno due gol in tutti questi quattro match.

I nerazzurri si sono imposti nell’ultimo confronto di Serie A a San Siro contro i friulani, 3-1 nell’aprile 2016, dopo che avevano raccolto un solo punto nei precedenti quattro.

Con la vittoria all’Olimpico sulla Lazio, l’Inter ha interrotto la striscia di otto gare senza successi in campionato (mai i nerazzurri hanno fatto peggio in Serie A).

I milanesi hanno ottenuto un solo punto nelle ultime quattro partite di campionato giocate in casa, ed hanno subito gol in tutte le ultime sei.

L’Udinese ha alternato una sconfitta esterna ad un pareggio casalingo nelle ultime quattro gironate di Serie A.

In particolare, i friulani hanno perso tutte le ultime tre trasferte di Serie A senza segnare alcun gol: non arrivano a quattro sconfitte esterne di fila in campionato da ottobre 2013.

L’Inter è la squadra che ha subito meno gol di testa in questo campionato (quattro), mentre solo il Pescara ne ha segnati meno dell’Udinese (sempre quattro).

Sono otto i gol subiti dall’Udinese su rigore in questa Serie A, più di ogni altra formazione.

L’Udinese è il club che ha recuperato meno palloni in questo campionato di Serie A, in media 55 a partita.

Éder, a segno nelle ultime due presenze, ha realizzato sei gol in 10 precedenti in Serie A contro l’Udinese, sua vittima preferita nel campionato italiano.