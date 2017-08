Inter-Vidal: ci sarebbe accordo totale con il giocatore, con 50/60 milioni al Bayern Monaco

E' notizia della serata, secondo quanto appurato da FcInterNews, che l'Inter avrebbe un accordo totale con Arturo Vidal. Il centrocampista del Bayern Monaco, del quale si è parlato a lungo in chiave nerazzurra, sembra poter essere il grande colpo di Suning per il centrocampo di Spalletti. Stando a quanto riporta il portale online la società milanese sarebbe disposta a investire tra i 50 e i 60 milioni di euro per riportare in Italia il cileno, giocatore dal valore assoluto che aumenterebbe notevolmente il tasso qualitativo della squadra di Luciano Spalletti, proiettandola così in piena lotta scudetto per la prossima stagione.

Il giocatore avrebbe dato l'assenso a tornare in Italia e vestire la maglia dell'Inter, affascinato dalla sfida che lo vedrebbe assoluto protagonista e possibile trascinatore del club meneghino. L'accordo sembra essere stato trovato sulla base di 7,5 milioni netti per quattro stagioni. Il Bayern non cederà ovviamente molto semplicemente alle avances dell'Inter, ma il riacutizzarsi di questa voce potrebbe portare questa volta all'effettiva concretizzazione di una trattativa che farebbe realmente sognare tutto il popolo nerazzurro.