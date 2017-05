Inter, Walter Sabatini in arrivo: la rivoluzione di Zhang

Più volte nella giornata di ieri si era parlato di quanto Zhang Jindong fosse adirato per l’ultima partita dell’Inter a Genoa.

Proprio in nottata è arrivata la scossa con l’esonero di Stefano Pioli reo di aver portato solo due punti nelle ultime sette partite con conseguente perdita totale della squadra e soprattutto un principio di accordo con la Fiorentina. Tutto questo era troppo per il chairman dell’Inter che poco prima della mezzanotte ha deciso di comunicare a Pioli l’esonero. L’addio del tecnico emiliano non è però l’unica novità della serata nerazzurra: Zhang, infatti, ha deciso di assumere un uomo che possa fare da esperto di calcio, così da prendere le decisioni più importanti, aiutando così la nuova proprietà a inserirsi in un mondo dove non basta mettere soldi a valanga per vincere.

Questa figura prende il nome di Walter Sabatini, ex dirigente giallorosso, che da oggi prenderà tutte le decisioni sportive sulle squadre di Suning: scelta dell’allenatore e supervisione degli acquisti, i suoi compiti in primis. Parlare con Sabatini, dunque, sarà come parlare con Zhang, con l’ultimo che non metterà becco sulla parte calcistica ma parlerà solo con l’ex ds della Roma.

Ausilio rimarrà nell’Inter, Oriali diventerà il nuovo team manager. Ora però c’è Sabatini a prendere le decisioni che contano e la prima è stata l’esonero di Pioli.

A cura di Filippo Rivani