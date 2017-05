Inter, Zhang punta tutto su Simeone: offerti 10 milioni e ampi poteri sul mercato

Nonostante le smentite del caso, l’Inter sta valutando su chi puntare per la panchina in vista della prossima stagione. L’obiettivo numero per il dopo Pioli, resta Diego Simeone, pallino da sempre della dirigenza interista.

L’allenatore argentino, al momento, è totalmente concentrato sulla doppia semifinale di Champions League contro il Real Madrid e non vuole sentir alcuna voce che riguardi il suo futuro. Solo al termine del doppio confronto di coppa Simeone spiegherà una volta per tutte la sua posizione. L’Inter e Zhang non vogliono, però, farsi cogliere impreparati e proprio per questo motivo vorrebbero incontrare il “Cholo” proprio tra una settimana al termine della gara di ritorno del suo Atlético di Madrid. L’offerta dei nerazzurri è molto ricca e invitante: 10 milioni di euro a stagione per 4 anni e ampi poteri sul mercato, vista la grande potenza di Suning.

Nonostante questa offerta le percentuali di vedere Simeone a Milano già a giugno sono basse per due motivi: prima di tutto il tecnico argentino vuole allenare i “colchoneros” nel nuovo stadio e secondo la dirigenza spagnola non intende liberare il proprio condottiero, se non dietro il pagamento della clausola rescissoria di 50 milioni di euro.

L’Inter, in ogni caso, farà di tutto per convincere Simeone ad accettare di sposare la causa nerazzurra già per la prossima stagione, nella speranza che le ampie disponibilità economiche di Zhang risultino decisive ai fini della scelta del “Cholo”.