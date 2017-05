Inzaghi: "Grato per sempre al Milan, ma quell'anno non avevamo la squadra per vincere"

"Il Milan, Berlusconi e Galliani sono stati la mia fortuna in assoluto. Ho fatto 15 anni fantastici in rossonero, ho vinto tutto e mi hanno dato la grande possibilità di allenare il Milan”, ha detto Filippo Inzaghi nell’intervista concessa a Sky per I Signori del Calcio”, in onda domani alle 23.15 su Sky Spupercalcio HD e alle 24.30 sy Sky Sport 1 HD. "Penso che quell'anno sia stato fondamentale per la mia carriera da allenatore perché è stato sì difficile, ma lì è stato difficile per Allegri, per Mihajlovic, per chiunque, per cui non è che quell'anno abbia scalfito le mie convinzioni. Anzi, le ha rafforzate, perché io fino all'ultima giornata ho tenuto il gruppo".

Il tecnico - ripartito la scorsa estate dal Venezia (LegaPro) con cui ha ottenuto la promozione in B – ha avuto anche qualche parola più aspra verso quell’annata, nella quale gli sono stati chiesti risultati che erano molto complessi da raggiungere: "Nelle grandi squadra non c’è pazienza, ma è normale che sia così. Quello non era un Milan che poteva vincere, non avevamo uomini per vincere, però le aspettative del presidente erano quelle di vincere, era impossibile”.

2006-2007, Champions League, Silvio Berlusconi, Filippo Inzaghi (imago NO restriction)Imago

La speranza profonda di SuperPippo però è quella, un giorno, di tornare al Milan e avere una nuova chance: "Avere la possibilità di poter lavorare, di poter esprimermi e di poter dimostrare le mia qualità, tutto qua. Altri problemi non ne vedo. L’obiettivo è tornare a quei livelli. Poi, è chiaro che il Milan mi ha dato tanto, però se uno pensa al futuro non si può pensare cosa ci prospetti, per cui la cosa più nella è per me poter lavorare bene. D’ora in avanti cercherò sempre gli ambienti adatti. Anche questo mi è servito da lezione. In quell’anno, nelle ultime tre partite abbiamo battuto anche la Roma, che lottava per la Champions e quel momento ha rafforzato l’idea in me di poter fare l’allenatore. Sarò pertanto sempre grato al Milan e Berlusconi”.