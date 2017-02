Inzaghi: "Siamo lì, vogliamo l'Europa. Anderson? Di livello mondiale"

Inzaghi

"Sono molto contento della prestazione, il primo tempo è stato ottimo. L'unico neo è che avremmo dovuto segnare un paio di gol, perché poi come spesso capita si viene puniti al primo tiro e così è stato. I ragazzi sono stati bravi a ricompattarsi e trovare la vittoria. Stiamo andando bene, ma abbiamo perso qualche punto strada facendo. Quest'estate siamo partiti tra mille difficoltà, ma i ragazzi sono stati bravi. Ora siamo in un'ottima posizione di classifica e in semifinale di Coppa Italia. Siamo una squadra giovane che gioca un ottimo calcio. Europa? Noi siamo lì e vogliamo restarci. I tifosi oggi hanno fatto sentire il loro sostegno e sono stati encomiabili, erano contenti perché avevano un visto una buona Lazio. Keita? Ha saltato qualche partita all'inizio e altre per la Coppa d'Africa, ma ha già segnato sette gol. E' un valore aggiunto. Se quelli che entrano dalla panchina entrano con questo spirito possiamo toglierci diverse soddisfazioni. Felipe Anderson? Ci parlo tanto e spesso, lui sa che per noi è molto importante. Oggi a parer mio ha fatto una buona gara, mettendo lo zampino in entrambi i gol. E' un giocatore importante, anche lui a volte non sa quant'è forte. Sappiamo che può dare di più perché è un giocatore di livello mondiale".

Martusciello

“La partita dice che c’è stata grande sofferenza, ma anche 60 secondi di gioia. Col sacrificio, la corsa, il lavoro di squadra si era riusciti a passare in vantaggio. Poi è successo quello che è successo. Negli ultimi 11 metri qualunque errore diventa determinante e questo ci ha condizionati. È chiaro che ci sono delle componenti di errore come in tutte le partite. Quando concedi a una squadra come la Lazio prima o poi ti scavano. Mi tengo stretta la reazione della squadra nelle difficoltà, hanno saputo soffrire, peccato solo per il risultato. Se vado ad analizzare il campionato è vero che si sono fatti pochi gol, ma si sono avute anche tante occasioni non sfruttate. Abbiamo costruito occasioni importanti, credo faccia parte della casualità. Sarei più preoccupato se la squadra non creasse. Bisogna risolvere attraverso il lavoro settimanale, con l’avvento di El Kaddouri qualche occasione in più in avanti si crea”.

Keita

“Sono tre punti fondamentali, guardiamo partita dopo partita. Ci è dispiaciuto il pari col Milan, oggi grazie a Dio abbiamo portato a casa i tre punti. Sono sincero non guardo la classifica né le squadre che sono dietro, dobbiamo divertirci e vincere le partite. Quest’anno sto giocando tante partite, mi piace giocare e aiutare la squadra. Se devo fare lo spacca-partite, lo faccio. Il futuro? Viviamo il presente, voglio dare il massimo per i tifosi. Li ringrazio per i loro cori, ma ora andiamo avanti”.