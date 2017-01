Inzaghi: "Troveremo una Juve ferita, ma la Lazio giocherà a viso aperto"

"Sappiamo che ci aspetterà una partita difficile, troveremo una Juventus ferita dopo l?ultima sconfitta che hanno subito a Firenze, ma andremo a giocarcela a viso aperto". Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha presentato così in conferenza stampa il big match contro i campioni d'Italia. "L'abbiamo preparata bene, non abbiamo avuto una settimana piena, ma in questi giorni ho visto i ragazzi concentrati. Affronteremo una squadra che ha vinto gli ultimi cinque campionati, ma faremo la nostra partita. Non c?è nulla di impossibile nel calcio, ma rispetto al solito sarà più difficile - ha ammesso l'allenatore dei biancocelesti - Ciò non toglie che saremo tutti concentrati allo stesso modo per fare la nostra partita".

La Lazio è a caccia di conferme dopo l'ottimo girone d'andata. "Il difficile viene adesso perché nessuno ci ha regalato niente, ce lo siamo meritato, ma manca un intero girone di ritorno nel quale non saremo più una sorpresa - ha evidenziato Inzaghi - abbiamo vinto cinque gare nelle ultime sei disputate. Anche mercoledì non era facile battere il Genoa, chi ha giocato ha dato il meglio e abbiamo portato a casa la qualificazione". L'ex tecnico della Primavera è tornato poi sulla partita persa all'andata. "Eravamo reduci da solo una gara ufficiale; ora ne sono passate 20 e siamo cresciuti. Sono stati inseriti giocatori nuovi dopo un periodo d’ambientamento e domani la Juventus troverà una Lazio che avrà acquisito convinzione ed esperienza - ha assicurato - Nella gara d'andata saremmo dovuti essere più cattivi in avanti. Disputammo un'ottima gara contro una Juventus che ci concesse poco giocando una partita molto attenta".