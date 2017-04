Inzaghi: "Vorremmo aiutare la Juventus a vincere lo scudetto"

"Domani vorremmo aiutare la Juventus a vincere lo scudetto per giocare in questo modo due finali, ma sappiamo cosa voglia dire giocare un derby, dovremo ribaltare i pronostici come fatto nei derby di Tim Cup". Lo ha detto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della stracittadina con la Roma. "La gara di domani non può costituire una rivincita per la Roma: la Coppa Italia è un capitolo chiuso. La squadra, avendo questa eliminazione alle spalle, avrà una grande voglia di rivalsa. Lo sappiamo, ma troveranno una Lazio pronta che vorrà ribaltare i pronostici. Conosco i miei ragazzi, possono compiere grandi imprese - ha evidenziato l'allenatore biancoceleste - Domani saremo motivati: considerando da dove eravamo partiti a luglio, pensare di fare oggi due finali è motivo di grande orgoglio per tutti noi. Siamo partiti dallo scetticismo, abbiamo lavorato, siamo cresciuti e siamo al quarto posto in classifica. I ragazzi sono stati straordinari".

Non siamo rilassati

" Sento dire che la Lazio è serena e rilassata perché l'Europa è già stata centrata: non è vero, abbiamo di fronte a noi partite complicatissime e la prima è proprio quella contro la Roma. Sicuramente la compagine giallorossa è favorita. E' fresca da una bruciante eliminazione in Coppa. Ha un ottimo allenatore che stimo moltissimo. Sappiamo che dovremo fare un'altra impresa. I miei uomini hanno nelle corde determinate partite e la stiamo preparando al meglio, come le partite di Tim Cup. "

Tutti a disposizione, felice di avere dubbi

" Sto pensando se giocare con Keita o con Felipe Anderson. Li ho provati anche assieme, ma non cambierà molto. Può cambiare qualche interprete. Ho dubbi in difesa, sugli esterni di centrocampo perché ho tutti i calciatori a disposizione. Sono contento di avere dubbi, è piacevole per un allenatore; la squadra è attrezzata e posso valutarla fino all'ultimo. Avevo delle scelte obbligate all'inizio, ma oggi no. Dopo l'ultimo allenamento, sceglierò con la massima tranquillità. L'orario nasconde tante insidie. Non sono contento di giocare a quest'ora: in notturna le stracittadine sono stati affascinanti e le tifoserie si sono comportate benissimo. Il derby di Roma si dovrebbe giocare sempre di sera. Questa settimana ci siamo allenati in orario-partita ed i ragazzi saranno pronti per questa variante. "

Guardare le altre concorrenti non mi piace

" Dovremo fare una gara di determinazione ed aggressività. Come sempre succede, dovremo essere bravi a gestire bene le forze. Domani ci aspetta una partita intensa e molto muscolare. La lotta per l'Europa? Sprechiamo già tante energie per pensare a noi, guardare alle altre concorrenti non mi piace. Non lo facevo da giocatore e ora da tecnico devo preoccuparmi della mia squadra per preparare una gara come il derby. Quello che succederà sugli altri campi è secondario. Noi avremo davanti 5 partite, più la finale di Coppa Italia, una più importante dell'altra". "