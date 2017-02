Isla, Quagliarella e un finale thrilling: Samp-Cagliari finisce 1-1

Al Ferraris è andato in scena un match acceso e a tratti divertente, con il proverbiale “veleno” nella coda. Si conclude 1-1 una partita sostanzialmente equilibrata che ha visto i padroni di casa fallire l’appuntamento con la quarta vittoria consecutiva, soprattutto grazie ai meriti di un Cagliari ben disposto in campo e pronto a creare grattacapi in contropiede. Gli uomini di Giampaolo fanno un leggero passo indietro rispetto alle ultime prestazioni, traditi soprattutto dal talento di Praet e Bruno Fernandes, apparsi avulsi dal gioco nella prima frazione. Le occasioni non sono mancate da entrambe le parti ma gli ottimi interventi dei portieri e un legno hanno mantenuto la gara sull’1-1. Al minuto numero 89’ il Cagliari ha sicuramente di che recriminare. Un gol di Ibarbo viene annullato per una posizione di fuorigioco di Pisacane che sembra davvero ininfluente. Viviano perde il pallone, senza essere ostacolato dal difensore e l’attaccante colombiano mette il pallone in rete. Decisione che farà sicuramente discutere. Vediamo nel dettaglio cosa è successo al Ferraris.

LA CRONACA DELLA PARTITA

La gara inizia su ritmi non elevatissimi, con il Cagliari schierato in campo con un camaleontico 4-4-1-1, con Joao Pedro a supporto di Sau, unica punta. Nelle prime battute lo schieramento dei sardi imbriglia la manovra della Samp e al 6’ gli uomini di Rastelli festeggiano il vantaggio. Una rimessa lunga in area di rigore viene deviata di testa da Ionita, il pallone arriva sul secondo palo a Isla che carica un destro violento che non lascia scampo a Viviano. La Samp prova a scuotersi e lo fa affidandosi alle sgroppate di Muriel. Il colombiano sale in cattedra al 22’ con una splendida azione personale: parte palla al piede dalla trequarti, entra in area di rigore e prova il sinistro. Pisacane è bravo a sporcare la conclusione ma il pallone arriva a Quagliarella che, da pochi passi, sentenzia Gabriel per l’1-1. La Samp prende fiducia ma le ripartenze dei sardi sono sempre pericolose. Al 27’ Viviano è miracoloso con un intervento di piede, su un destro a botta sicura di Sau, sugli sviluppi di un angolo. Il match rimane vivo ma non regala ulteriori grandi emozioni prima del duplice fischio.

Il Cagliari inizia la ripresa in modo più aggressivo rispetto alla Samp e al 52’ va davvero vicino al raddoppio. Joao Pedro serve un cioccolatino fra le linee a Sau, mettendolo a tu per tu con Viviano. L’attaccante sardo prova la conclusione ma il portiere blucerchiato dice ancora una volta no. La squadra di Giampaolo risponde con due insidiose punizioni di Torreira. La partita torna ad accendersi nel finale. All’86’ la Samp va per due volte vicina al vantaggio, prima con una conclusione da fuori di Quagliarella che esalta i riflessi di Gabriel e subito dopo con una conclusione di Torreira che finisce sul palo. L’ultimo vero squillo della gara arriva, come detto, all’89’. Il gol annullato a Ibarbo sembra davvero essere regolare, visto che Pisacane, in posizione di off-side, non partecipa all’azione e non disturba in alcun modo Viviano che commette un errore grossolano, liberando al tiro la punta colombiana. Finisce 1-1 con un pizzico di veleno nella coda.

LA STATISTICA CHIAVE

5: I punti guadagnati dal Cagliari in trasferta in questo campionato. Ancora troppo pochi ma oggi si è vista una squadra assolutamente viva e capace di creare, anche lontano dal Sant’Elia.

IL MIGLIORE IN CAMPO

PISACANE: Ottima prova del centrale del Cagliari. Non sbanda mai e dalle sue parti limita gli spunti di Muriel. Provvidenziale un suo intervento in copertura nella ripresa, quando recupera in velocità lo scattante colombiano.

IL PEGGIORE IN CAMPO

PRAET: Il gioiellino belga quest’oggi stecca. Gara abulica e senza mordente, zero verticalizzazioni. La Samp soffre a centrocampo, soprattutto nella prima mezzora e lui di certo non aiuta. Pallido.

IL TWEET

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Pavlovic; Praet (55’ Linetty), Torreira, Barreto; Bruno Fernandes (46’ Djuricic); Muriel (80’ Schick), Quagliarella. All.: Giampaolo

CAGLIARI (4-4-1-1): Gabriel; Padoin (82’Ibarbo), Pisacane, Bruno Alves, Murru; Isla, Tachtsidis (66’Di Gennaro), Dessena, Ionita; João Pedro; Sau (85’Borriello) All.:Rastelli

Arbitro: Davide Massa della sezione di Imperia

Gol: 6’ Isla (C), 22’ Quagliarella (S)

Ammoniti: Murru (C), Bruno Fernandes (S), Joao Pedro (C), Torreira (S), Tachtsidis (C), Gabriel (C), Viviano (S), Ionita (C), Quagliarella (S), Borriello (C)