Italia-Giappone è decisiva, gli azzurrini si giocano la qualificazione agli ottavi

Novanta minuti per decidere il destino mondiale degli Azzurrini, in cui bisognerà dare tutto. Questa sarà Italia-Giappone terza e ultima partita del gruppo D dei Mondiali Under20. Entrambe le squadre sono ferme a 3 punti, con una vittoria sul Sudafrica e una sconfitta con l’Uruguay. Si tratta quindi di una sfida decisiva per il 2° posto nel girone, che garantisce la qualificazione agli ottavi. Agli azzurrini, grazie alla migliore differenza reti, basterà un pareggio, ma bisognerà comunque puntare alla vittoria per evitare brutte sorprese negli ultimi minuti.

Video - Esordio amaro per l'Italia ai Mondiali U20, battuta 1-0 dall'Uruguay: gli highlights 02:18

L’Italia ha dimostrato di avere le qualità per andare avanti in questa competizione, ma è vietato sottovalutare il Giappone, squadra che, dopo aver conquistato il primo titolo asiatico Under19, vuole continuare a stupire in questa stagione. Sarà sicuramente una sfida ad alto ritmo ed Alberigo Evani dovrà essere bravo a impostare una formazione equilibrata, per respingere gli attacchi nipponici e tenere il pallino del gioco.

Le speranze di qualificazione ci sono tutte e se l’Italia confermerà le attese della vigilia potrà centrare il target e fare il primo passo verso la conquista del titolo.

