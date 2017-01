Iturbe via da Roma: è una storia tutta da rifare e si riparte dal Torino

Se il mercato delle squadre italiane stenta a decollare almeno nella sua fase preliminare, ecco che oggi fa notizia il passaggio di Juan Manuel Iturbe dalla Roma al Torino. Del resto, chi non ha memoria corta si ricorderà di quando, appena tre estati fa, il giocatore paraguaiano aveva attirato le attenzioni di tutte le migliori squadre europee e la Roma fece il grande colpo di mercato con il secondo acquisto più oneroso nella storia della società giallorossa!

Il Toro per fermare una triste parabola

Correva l’anno 2014 e Iturbe passava dal Verona alla Roma per 25 milioni di euro! Oggi l’ex Messi Guaranì, la Pulguita, passa in prestito da Trigoria al Torino per rifarsi una carriera che rischiava di trasformarsi in una triste parabola. Dalle meraviglie scaligere, all’oblio capitolino e un altro vuoto in Premier League con la maglia del Bournemouth, in questa stagione Iturbe ha giocato 5 gare da titolare in Europa League, brillando solo col Viktoria Plzen, e raccolto 5 veloci comparse in campionato. L’unico grande segno è un gol segnato alla Lazio il 25 maggio 2015, l'ultimo minuto di gioco contro il Chievo è la sua ultima traccia giallorossa: Iturbe diventa un giocatore del Torino nel giorno in cui i granata riscattano per 7 milioni, e sempre dalla Roma, l’intero cartellino di Iago Falque.

Iturbe e Iago Falque sull'asse Roma-Torino

La Roma rende noto di aver sottoscritto con il Torino il contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2017, dei diritti alle prestazioni sportive di Juan Manuel Iturbe - si legge nel comunicato stampa della Roma - Il contratto prevede il diritto di opzione, in favore del Torino, per l’acquisizione dei diritti a titolo definitivo. Contestualmente, la Roma ha perfezionato con il club granata la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive di Iago Falque".

Cairo: "Iturbe è un attaccante completo"

Cosa dice Urbano Cairo di Iturbe? "È un attaccante completo, un esterno dalle riconosciute capacità. Crediamo che abbia tutte le qualità per poter essere un innesto di grande spessore nel nostro organico: le sue aspettative sono identiche alle nostre, la volontà è quella di fare sempre meglio, senza porsi limiti. A nome di tutta la società, accolgo dunque Juan con il più cordiale benvenuto: buon lavoro e tantissime soddisfazioni. Sempre Forza Toro!".

Buena Suerte in salsa guaranì

Spetta allora a Mihajlovic - che con Ljajic, Iago Falque, Martinez e il mancino paraguaiano sembra proprio intenzionato a collezionare ali ed esterni d’attacco – rilanciare la carriera di un giocatore che ad appena 23 anni ha già visto le stelle e le stalle, da Asuncion a Oporto, da Verona alla Roma, e che a ragion d’anagrafe potrà tornare ad essere uno dei massimi interpreti di Serie A. Ciò che è già accaduto sotto l’egida di Sinisa ad altri giovani talenti finiti troppo presto sull’orlo del baratro. Buena Suerte in salsa guaranì.