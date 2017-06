Jean Michaël Seri alla Roma? Scheda e segreti del giocatore

Proprio in queste ore il direttore sportivo della Roma Monchi sta sferrando l'assalto definitivo a Jean Michaël Seri, centrocampista ivoriano del Nizza, uno dei protagonisti principali di questa straordinaria stagione che ha aperto ai rossoneri le porte della Champions League. Centrocampista del 1991, ha avuto una crescita importante nelle due stagioni in Francia. Qui di seguito, la sua scheda.

Dati anagrafici

Nato: 19 luglio 1991 (25 anni)

Ruolo: centrocampista

Piede preferito: destro

Nazionale: Costa d’Avorio (13 presenze, 1 gol)

Statistiche

Seri è un centrocampista che sa segnare, ma soprattutto è in grado di fornire assist: nell’ultima stagione in Ligue 1 con la maglia del Nizza ha messo a referto sette reti e nove assist. Complessivamente, in due stagioni ed in 72 presenze nella massima serie francese, gli assist sono ben 15.

Stagione Presenze Gol e assist 2014/2014 (Paços de Ferreira, Liga portoghese) 21 1/2 2014/2015 (Paços de Ferreira, Liga portoghese) 33 1/2 2015/2016 (Nizza, Ligue 1) 34 7/9 2016/2017 (Nizza, Ligue 1) 38 3/6

Valutazione economica: il Nizza chiede molto

Il giocatore classe 1991 è nel pieno della maturazione ma ha giocato realmente due stagioni ad altissimi livelli in Ligue 1. Il Nizza non sembra intenzionato a venderlo per meno di 25/30 milioni: una valutazione che in questo mercato non è folle, ma che comunque richiede un esborso importante da parte della Roma.

Difetti

La statura -1,68 – sicuramente lo penalizza: non è un gigante, in questo ricorda un po’ Kantè. A differenza del francese però ha spiccate doti offensive e fatica un po’ di più in fase di interdizione.

Curiosità

È cresciuto nel Cyril Domoraud Centre, la scuola calcio creata a Bingerville (in Costa d’Avorio) dall'ex calciatore di Inter e Milan, transitato in Serie A senza lasciare particolari tracce tra il 1999 ed il 2001.

Video: ecco come gioca Jean Michaël Seri