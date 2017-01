Joao Mario regala all’Inter la 6a vittoria di fila: pareggia il Genoa, ok Sassuolo e Bologna

Palermo-Inter 0-1 (65’ Joao Mario) - LIVE - REPORT

L’Inter centra la sesta vittoria di fila e supera il Milan in classifica. È Joao Mario a decidere la sfida nel secondo tempo subito dopo il suo ingresso in campo. Nel primo Posavec aveva salvato il Palermo con interventi risolutivi. Il finale è molto nervoso: Ansaldi viene espulso per doppia ammonizione e Pioli per proteste viene allontanato. Nel recupero rosso anche a Gazzi.

A Marassi finisce 2-2 tra liguri e calabresi: a Simeone risponde Ceccherini, a Ocampos (su rigore) replica Ferrari. La panchina di Juric è sempre in bilico, gli "squali" agganciano il Palermo al penultimo posto.

Video - Da Diego a Giovanni Simeone: la Serie A scopre il Cholito 01:03

Gol lampo in scivolata sul secondo palo dell'ex Lazio, che chiude i conti al 73' con un beffardo tiro-cross che lascia di stucco Bizzarri. In mezzo il momentaneo pari di Bahebeck e l'incornata vincente di Pellegrini. Nel finale, Consigli para un rigore a Biraghi.

Colpaccio dell'Empoli che in casa supera un'Udinese poco motivata. Al Castellani finisce 1-0 grazie alla rete di Mchedlidze che di testa supera Karnezis, nell'unico tiro in porta effettuato dai toscani nell'intero pomeriggio. Pescara, Palermo e Crotone non vincono e l'Empoli prova così a svignarsela portando il distacco a +11 rispetto alla zona retrocessione. Nella squadra di Martusciello fa il suo debutto Thiam e il giocatore di proprietà della Juventus si mette subito in grande mostra per grinta e voglia di fare, nonostante qualche errore di troppo. Dall'altra parte delude invece Perica, Del Neri gli dà fiducia ma il croato non è mai pericoloso.

Una splendida doppietta del centrocampista svizzero (4 gol nelle ultime 4 gare) consente al Bologna di superare un Torino troppo compassato, orfano dello strapotere fisico del suo bomber principe Belotti. Gara non entusiasmante al Dall’Ara ma vittoria meritata degli uomini di Donadoni, più propositivi e reattivi. Il Toro prova a scuotersi nel 2°tempo ma Ljajic e Iago Falque non pungono e Boyè non riesce a incidere. Mihajlovic dovrà lavorare ancora sulla tenuta mentale dei suoi.