Jovetic, il presidente del Siviglia conferma: "Spero possa dimostrare il suo valore da noi"

Continua l'assalto del Siviglia per Jovetić. A darne conferma è lo stesso presidente del club andaluso, Pepe Castro, che spera di mettere le mani in breve tempo sul montenegrino: “Speriamo che Jovetić possa arrivare da noi e dimostrare tutto il suo valore”.

L'interesse del Siviglia per l'ex Fiorentina è concreto e nelle prossime ore potrebbe arrivare l'accelerata decisiva con la richiesta di prestito con diritto di riscatto. Nell'affare non ci sarà però Banega, dopo le voci di un possibile prestito dell'argentino: “Banega è stato importante per noi - continua Pepe Castro - ma al momento non è un opzione”.

In sostanza Banega resterà in nerazzurro a meno che non arrivino offerte importanti dalla Cina, per Jovetić - invece - l'Inter temporeggia in attesa della Fiorentina e di un possibile inserimento nella trattativa di Badelj.

di Matteo Tombolini

