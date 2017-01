Jovetic, non solo il Siviglia: offerta dallo Jiangsu Suning

La situazione legata a Stevan Jovetic si fa sempre più bollente. Ci eravamo lasciati con le importanti dichiarazioni di Pepe Castro, presidente del Siviglia. La scena si è evoluta ulteriormente: l’Inter può lasciar partire il montenegrino in prestito, ma con l’obbligo di riscatto. La società di corso Vittorio Emanuele II vorrebbe monetizzare dalla cessione del giocatore a titolo definitivo o avere, almeno, la certezza di un riscatto nelle prossime stagioni.

Per Jovetic, il cui nome non è mai scomparso dai radar delle squadre europee, è calda anche la pista cinese. Due le società pronte a trasferire le prestazioni dell’attaccante nerazzurro in Oriente e una è proprio lo Jiangsu Suning, squadra di proprietà di Zhang Jindong, maggioritario delle quote Inter. Le offerte arrivate sono importanti: circa 15-20 mln annui all’attaccante.

Il giocatore, però, non vuole saperne di giocare fuori dall’Europa e ha come destinazione preferita il Siviglia di Sampaoli, con il quale ci sono contatti già avviati da giorni. Insomma, Jovetic e Ramadani hanno scelto la Spagna come meta del riscatto, soprattutto per trovare la continuità che in nerazzurro è mancata.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)

