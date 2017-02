Juan Jesus: "Inter-Roma sarà una gara speciale. Critiche? Il campo parla per me"

Il difensore brasiliano è intervenuto a Roma Radio all’indomani della sfida vinta dalla sua Roma contro il Torino per 4-1. C’è soddisfazione per un’altra vittoria e per il momento dei giallorossi: “Sono un po' stanco come sempre dopo le partite perché è difficile dormire. Ma sono felice per la partita di ieri, quando si vince la fatica si sente meno. L'allegria dentro il corpo fa dimenticare la fatica. Noi pensiamo sempre a fare il meglio, non solo di segnare subito. Se facciamo gol prima è meglio perché poi noi giochiamo più tranquilli, gli avversari si scoprono e noi ne possiamo approfittare. A tre a quattro? Preferisco giocare a tre, è una disposizione che ci sta aiutando ad ottenere buoni risultati”.

Le critiche di inizio stagione? Solo un ricordo...

" Critiche? Io lavoro tranquillo, sono un ragazzo molto umile. So quanto valgo e quanto la Roma si fida di me. Chi ha parlato prima lo ha fatto troppo presto. Io non sono permaloso, prendo le critiche per migliorare. Ho cambiato squadra e città, è difficile subito inserirsi, poi sono andato molto bene grazie a Calenda e grazie anche a mia moglie che mi ha aiutato nei momenti difficili. Poi è arrivato il risultato "

Domenica sera ci sarà Inter-Roma, inevitabilmente una gara molto sentita dal difensore brasiliano...

" Inter-Roma gara speciale? Sì, lì ho giocato circa 140 partite, ma adesso difendo i colori della Roma e sono molto contento. L'Inter è stata la mia prima squadra in Europa, quando sono arrivato avevo solo 20 anni, mi hanno accolto molto bene. Mi manca la gente comune che lavorava lì, come la donna delle pulizie. Quella è stata la mia famiglia in Europa per qualche anno. Se sento ancora qualcuno? Sento sempre João Miranda ed Éder, i brasiliani. Ma anche Carrizo che è mio amico. Miranda mi ha scritto ieri che sarà squalificato, ci teneva a giocarla questa sfida. Vorrà dire che ci sentiremo dopo la partita "