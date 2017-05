Juve, giocatori ma non solo: la forza del nucleo societario

Si dice spesso che il segreto di una squadra vincente stia nell’armonia tra il settore dirigenziale e quello ‘di campo’. Questa Juventus, capace di entrare nella storia con la conquista del sesto scudetto consecutivo – impresa mai riuscita a nessuno in Italia – sintetizza perfettamente questo concetto. Se il lavoro di Massimiliano Allegri, capace di plasmare un gruppo cambiato molto anche nell’ultima campagna acquisti, è sotto gli occhi di tutti, lo stesso si può dire per quello svolto dietro la scrivania dagli uomini che hanno contribuito a rendere grandiosa una stagione che, con le finali di Coppa Italia e soprattutto di Champions League ancora da disputare, potrebbe rivelarsi epica.

Beppe Marotta, Pavel Neved e Fabio Paratici, scelti personalmente dal presidente Andrea Agnelli, incarnano perfettamente i valori dello ‘stile Juve’. Con ruoli diversi, tuttavia al tempo stesso chiari e ben delineati, che consentono al comparto societario di muoversi come un corpo indipendente, senza però essere a sé stante da quello sportivo. E che interviene solamente quando necessario, come in occasione della decisione di Massimiliano Allegri di escludere Leonardo Bonucci dalla delicata gara di Champions League contro il Porto, nell’andata degli ottavi di finale. Scelta forte, punitiva nei confronti di uno dei leader dello spogliatoio, presa dopo la lite tra giocatore e allenatore avvenuta al termine della sfida con il Palermo e sostenuta in blocco da tutta la dirigenza bianconera.

I successi colti in primavera dalla Juventus appoggiano le loro radici nella strategia adottata in estate dal binomio Marotta-Paratici. Ovvero ‘indebolire’ le rivali più accreditate in Italia, Roma e Napoli, e rinforzare la rosa con due giocatori già fatti e formati per fare l’ultimo salto di qualità anche in Europa. Vanno considerate in tal senso le operazioni che hanno portato a Torino, non senza polemiche esasperate da certi campanilismi, Miralem Pjanic e, soprattutto, Gonzalo Higuain. In entrambi i casi, con il ricorso al pagamento della clausola rescissoria, la proprietà bianconera non si è tirata indietro facendo un importante sforzo economico (alleggerito dalla cessione record di Pogba al Manchester United) per alzare ancor più l’asticella e regalare a Massimiliano Allegri una rosa assai competitiva nonostante le partenze eccellenti di due giocatori chiave come Pogba e Morata. Il restyling della Juventus versione 2016/17 ha portato infatti all’ombra della Mole oltre a Pjanic e Higuain anche Mehdi Benatia, preso puntellare la difesa, e la stella Dani Alves, colpo a parametro zero dal Barcellona, a testimonianza delle ambizioni europee dalle parti di Corso Galileo Ferraris. Senza dimenticare in ottica giovani l’innesto di Marko Pjaca, che ha avuto poco spazio per mettersi in mostra a causa di due gravi infortuni, e quello di Mattia Caldara, difensore protagonista dello splendido campionato dell’Atalanta e già bloccato dagli uomini mercato bianconeri. Concentrarsi sul presente e guardare al futuro. Anche questa è la forza della società Juventus.