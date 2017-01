Juve, parla Marotta: "Per Dybala contratto da top player. Centrocampo? Difficile rimpiazzare Pogba"

Prima della sfida tra Juventus e Lazio, il direttore generale della Juventus ha fatto il punto della situazione sul mercato e soprattutto sul rinnovo di Paulo Dybala, punto centrale di questa sessione invernale.

Sul rinnovo dell'argentino ormai ci sono pochi dubbi, si sfioreranno i 7 milioni annui per l'ex Palermo. Un grande successo per Marotta e la Juventus: “Non c'era nessun timore sul rinnovo di Dybala. Ha un contratto lungo e quindi non c'erano problemi in questo senso, volevamo solo adeguare il suo ingaggio ai livelli dei giocatori della sua caratura. Se lo meritava”.

Da Dybala al centrocampista tanto agognato. Difficile trovare qualcuno che sia all'altezza della Juventus e che sia soprattutto disponibile in Champions: “Abbiamo ultimamente agito per alzare la qualità, anche se forse ammetto che si sia persa un po’ di solidità. Stiamo cercando la quadratura in un settore, quello del centrocampo, dove comunque non è facile assorbire in poco tempo la partenza di tre giocatori come Pirlo, Vidal e Pogba”.