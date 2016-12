Juve-Roma è sfida anche sul mercato: Rincon vicinissimo ai bianconeri

Gli sgarri e le scaramucce in sede di mercato fra Juventus e Roma non sono certo una novità però al faldone di duelli potrebbe presto aggiungersi anche il nome di Tomas Rincon, prima scelta di Spalletti come rinforzo per gennaio per la mediana giallorossa ma che nei prossimi giorni potrebbe diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus. Marotta in giornata ha deciso di rompere gli indugi e scavalcare la posizione di favore della Roma, avviando contratti serrati con il Genoa ed avanzando un’offerta allettante al club rossoblù: 2 milioni per il prestito fino a giugno più 8 per il riscatto obbligatorio a fine stagione.

Slegato da Witsel e dalla cessione di Hernanes in rossoblù

In attesa di una (possibile?) controffensiva della Roma, in casa Juventus filtra un certo ottimismo sulla buona riuscita dell’affare che è slegato dal possibile arrivo di Hernanes, centrocampista che il Genoa avrebbe voluto vestire di rossoblù già in estate e che potrebbe arrivare in prestito a un prezzo di favore in un’operazione slegata da quella per Rincon. Questo acquisto non rappresenterebbe una chiusura alle chance di vedere Witsel alla Juve già a gennaio, La strategia di Beppe Marotta infatti punta a regalare ad Allegri due centrocampisti per la rincorsa a Champions, scudetto e Coppa Italia: uno più tecnico e uno più incontrista e ruvido. Da qui l’idea di puntare su El General, 28enne capitano della Nazionale Vinotinto e giocatore duttile e di grande temperamento.

Dove potrebbe giocare

Abile a giocare sia da mezzala che da mediano davanti alla difesa, Rincon non è certamente un centrocampista che brilla per i gol fatti ,quanto per l’abilità nel recuperare i palloni, gettarsi negli spazi e sobbarcarsi tutto quel lavoro sporco che può fare la differenza fra vincere o perdere una partita. Dotato di una discreta visione di gioco, Rincon potrebbe dare fiato a Khedira e Suraro e magari permettere ad Asamoah di tornare a fare il terzino sinistro al posto di un Evra, apparso molto sottotono in questa stagione.

La nostra opinione

L’eventuale sbarco di Rincon alla corte di Max Allegri confermerebbe una tendenza che si prolunga ormai dall’estate 2015: aggiungere muscoli a centrocampo invece di qualità a centrocampo. Laddove agivano i vari Pirlo, Vidal e Pogba oggi troviamo Khedira, Pjanic, Sturaro e Rincon: uno che ha certamente grinta da vendere ma non garantirebbe alcun salto di qualità alla mediana bianconera. Con un Pjanic ancora abulico e, decisivo solo su calcio da fermo, per fare davvero la voce grossa in Champions servirebbero giocatori di ben altra caratura rispetto al venezuelano… Staremo a vedere ma di certo questo acquisto allungherebbe la rotazione in mediana ma non garantirebbe alcun reale salto di qualità.