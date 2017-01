Juve, si punta a riscattare Benatia

Mehdi Benatia, centrale della Juve in prestito dal Bayern Monaco, potrebbe essere riscattato dalla società bianconera.

Difensore marocchino di 29 anni, Benatia in Italia si è fatto apprezzare con le maglie di Udinese e soprattutto Roma. Proprio nella capitale ha trovato la sua consacrazione, mettendosi in luce anche in campo europeo.

Infatti, nell’estate 2014 arriva la chiamata del Bayern Monaco, con cui vince ben due Meisterschälen. Ovviamente, il peso specifico e la considerazione di Benatia in Baviera sono ben diversi da quelli che aveva a Roma.

Ed è forse questa voglia di tornare ad essere un giocatore chiave che lo spinge a tornare nella sua amata Italia, paese per il quale Benatia non ha mai nascosto il suo amore.

Approda dunque alla Juve in prestito. In questa stagione, il marocchino ha accumulato una decina di presenze. Non tantissime, ma sufficienti per convincere la società bianconera a riscattare il cartellino.

Juve quindi che punta a riscattare Benatia. A breve un incontro col Bayern Monaco?

Gabriele Amerio (@gabrieleamerio)

