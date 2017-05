Juventus 6 campione d'Italia: sesto Scudetto consecutivo, record storico

Leggendaria, mitica, sensazionale. L'ennesimo successo porta questo ciclo bianconero nell'Olimpo del calcio italiano ed europeo. La storia é scritta. La Juventus batte agevolmente il Crotone allo Stadium e, dopo la vittoria della terza Coppa Italia di fila, si regala anche il sesto Tricolore consecutivo (il numero 33 per la giustizia sportiva, 35 per il club). Le reti di Mandzukic e Dybala (punizione magnifica) nella prima frazione e quella di Alex Sandro nella ripresa hanno sancito la netta supremazia della squadra di Allegri su quella calabrese. Dominante, lucida, affamata, cinica nei momenti chiave. Le rincorse di Roma e Napoli sono state respinte. Questa Juventus ha meritato la vittoria di un campionato vissuto in testa dall'inizio alla fine.

JuventusGetty Images

LA CRONACA

La Juventus chiude la pratica Crotone nel primo tempo. Mandzukic, bravo a chiudere con un tap-in in anticipo su Rosi il cross di Cuadrado, e Dybala, con una magica punizione dal limite, firmano le due reti con cui i bianconeri legittimano una supremazia evidente sui pur organizzati calabresi. L'unico sussulto del Crotone arriva sul finale di primo tempo, quando Falcinelli sfiora il palo, con un mancino deviato da Bonucci che aveva spiazzato Buffon.

Mario Mandzukic Juventus Crotone 2017LaPresse

Nella ripresa la Juventus rallenta il ritmo, va comunque vicina al 3-0 con Cuadrado e Dybala e concede qualcosina al Crotone, che combatte per tutta la seconda parte di gara con ardore. Barberis sfiora il palo, ma poi nel finale Alex Sandro, pescato da Dybala, firma anche il tris. Finisce in trionfo, con lo Stadium che canta "Ce ne andiamo a Cardiff". Dove la Juventus andrá a caccia della tripletta leggendaria.

Juventus DybalaGetty Images

IL TWEET

IL MIGLIORE

Paulo DYBALA - Punizione sontuosa per il gol che vale la doppia cifra in questo campionato. Ottimi scambi con Pjanic, Alves e Cuadrado. E anche l'assist da corner per Alex Sandro. Ha ritrovato lo spunto dei giorni migliori.

IL PEGGIORE

Aleksandar TONEV - Un guizzo solo, nel primo tempo. Poi totalmente fuori dal gioco.

LA STATISTICA CHIAVE

La Juventus è la prima squadra nella storia a vincere sei Scudetti consecutivi.

IL TABELLINO di Juventus-Crotone 3-0

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Pjanic (Dall'84' Rincon), Marchisio (Dal 73' Lemina); Cuadrado (Dal 70' Barzagli), Dybala, Mandzukic; Higuaín. All. Allegri

CROTONE (4-4-1-1): Cordaz; Rosi (Dal 34' Sampirisi), Ferrari, Ceccherini, Martella; Rohdén (Dal 77' Acosty), Barberis, Crisetig, Nalini; Tonev (Dal 56' Simy); Falcinelli. All. Nicola

Arbitro: Mazzoleni di Bergamo

Gol: 12' Mandzukic (J), 39' Dybala (J), 84' Alex Sandro (J)

Ammoniti: Martella, Dani Alves