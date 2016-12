Juventus-Allegri: il divorzio è davvero possibile?

Nel calcio può bastare davvero poco. Prendi una sconfitta tutto sommato inattesa, aggiungici lo smartphone di un tifoso piazzato il prima fila, piazzaci un viaggio a Londra, trova un paio di articoli dai Tabloid Oltremanica e il gioco è fatto. Massimiliano Allgeri, la Juventus, la Premier League. In questi giorni di tante vacanze – e poche notizie – i rumors di un addio del tecnico toscano a fine stagione si sono rincorsi alla velocità della luce. Ma quanto c’è realmente di vero?

Allegri-Arsenal? A decidere è solo Wenger

Al momento poco e nulla. Come di fatto confermato da più parti. Allegri ha scelto Londra per passare qualche giorno di vacanza e non certo per andare a parlare di futuro con l’Arsenal, come scritto da qualche giornale. Detto questo la situazione dei Gunners è piuttosto chiara e da tempo a questa parte si stanno valutando profili per il successero di Arsene Wenger… senza considerare però il diretto interessato. Nel corso di un ventennio Wenger ha raggiunto all’Arsenal uno status quo di potere – ben solidificato dai costanti introiti dei Gunners che tanto piacere fanno alla proprietà americana – che permette e permetterà al professore alsaziano di levare le tende solo quando ne avrà voglia. Ecco perché parlare di un incontro tra Allegri e l’Arsenal – in questo momento – è stato puro fantacalcio a cui, per altro, non sono susseguite conferme.

Certo, poi, l’interesse potenziale potrebbe essere reciproco. Il tecnico italiano in Premier League funziona dalla notte dei tempi, e dai primi exploit di Vialli passando per i successi di Mancini, Di Matteo, Ancelotti, Ranieri e quest’anno con Antonio Conte, è un dato di fatto che il Made in Italy Oltremanica tiri alla grande. Il cammino proposto dalla Juventus di Allegri in Champions League poi non è ovviamente sfuggito ai più, e con una finale raggiunta al primo colpo e un ottavo sfuggito di un nulla lo scorso anno le quotazioni del livornese in giro per l’Europa si sono impennate. E in una lista di potenziali papabili, quello sì, il suo nome è uno a quelli alla cima della lista.

Arsenal manager Arsene Wenger enjoyed the victory over StokePA Sport

Alla Juve per ora non si cambia

Poi però c’è la realtà dei fatti e quella dice che in casa Juventus, i conti, si faranno a fine anno. Allegri punta dritto al record del sesto Scudetto consecutivo – da condividere a esatta metà con Conte – ed ha un contratto valido fino al 2018. Non è un mistero però che la Juve si sia guardata intorno in questo periodo. Vuoi come normale attività di una società di quel calibro, vuoi perché le prestazioni di questa stagione – volenti o no – sono al momento lontane dagli standard attesi. E questo nonostante ciò che dicano le classifiche. Andrea Agnelli ad esempio pare avere un debole per Diego Simeone, artefice del miracolo Atletico Madrid e profilo dall’aspetto profondamente contiano per capacità di stimolazione dei singoli e costruzione del gruppo. Ma al tempo stesso le voci su Paulo Sousa – che non rinnoverà con la Fiorentina – ed Eusebio Di Francesco sono quelle di profili che la Juventus andrebbe certamente a prendere in considerazione in caso di una decisione di separazione a fine anno.

Diego Pablo Simeone, Atlético 1-0 Bayern, Champions League 2016EFE

Separazione sì o no?

Da cosa dipenderà questo? Difficile al momento da prevedersi. Una stagione senza alcun titolo dei bianconeri sarebbe certamente una discriminante, al momento però molto, molto poco probabile viste classifiche e potenzialità della rosa (per altro in ampiamento in questo mercato di gennaio). Al tempo stesso però una maxi-offerta economica dalla Premier verso il diretto interessato potrebbe giocare a favore della seconda opzione – ovvero quella dell’addio – con tanto di saluti a tutti e trasloco verso nuovi lidi e nuovi stimoli, come aveva di fatto Allegri aveva già iniziato a intraprendere dopo la separazione col Milan e prima della chiamata d’urgenza nell’estate del 2014 della Juventus. Quel che di certo c’è oggi è dunque solo la consapevolezza che al rientro alla base Allegri dovrà chiarirsi con squadra e società dopo il piccolo sfogo di Doha, consapevole che gli incidenti di percorso possono essere all’ordine del giorno ma che il cammino assieme, da qui a fine anno, non è minimamente in discussione.