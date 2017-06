Juventus, bene Allegri ma servono 4-5 nuovi acquisti per riprovarci in Champions League

La Juventus pensa già al futuro, e il rinnovo di Allegri è la prima pietra messa al suo posto in vista della prossima stagione. Si riparte, quindi, dal tecnico che suo malgrado ha comunque portato la Juve a giocarsi due finali di Champions. Ora spazio al mercato, primo e vero argomento di discussione nella giornata di ieri che ha visto oltre ai dirigenti Marotta e Paritici, anche la presenza del presidente Andrea Agnelli pronto a fare il punto della situazione, sperando di esaudire le richieste del tecnico toscano.

Allegri: tra i 6 allenatori più pagati al mondo

Intanto, Allegri ha firmato un contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2020 (e non fino al 2019 come inizialmente previsto), con un ingaggio a salire: dai 5,5 milioni più bonus della prossima stagione, ai 7 milioni dalla stagione 2018-2019. Allegri diventerà così il sesto allenatore più pagato al mondo dopo nomi del calibro di Guardiola, Mourinho, Wenger, Ancelotti e Klopp.

La top 10 degli allenatori (attuale)*

Allenatore Stipendio annuo Guardiola (Manchester City) 19 milioni Mourinho (Manchester United) 16,5 milioni Wenger (Arsenal) 12 milioni Ancelotti (Bayern Monaco) 10,5 milioni Klopp (Liverpool) 8,5 milioni Allegri (Juventus) 7 milioni Conte (Chelsea) 6,5 milioni Pochettino (Tottenham) 6,5 milioni Simeone (Atlético) 6 milioni Benitez (Newcastle) 5,1 milioni

*Conte avrà un ritocco dell'ingaggio dalla prossima stagione e anche Zidane avrà un adeguamento economico che lo porterà nella top 10

Una scelta più che logica quella della società piemontese: Allegri ha fatto partire un progetto, e la finale di Cardiff non era l'epilogo del suo mandato alla Juventus. C'è ancora da lavorare e da crescere, e il tecnico toscano ha dimostrato con i suoi successi di poter fare grandi cose in bianconero. Ok la battuta fino al confine, ma Allegri ha conquistato 3 Scudetti e 3 volte la Coppa Italia consecutivamente, e ha portato la Juve a giocarsi due finali di Champions in tre anni, mica poco. Serve, ora, lo step successivo, per completare 'la rimonta' europea. Servono anche acquisti e smetterla, in un certo senso, di vendere alcuni big... Negli ultimi anni, infatti, la Juventus ha perso Llorente, Tévez, Évra, Pirlo, Vidal, Morata e Pogba e ha dovuto ogni anno ricostruirsi, dovendo cambiare i connotati della propria squadra. Allegri sembra avere le idee già chiare per il futuro e ha chiesto alla società ben 5 nomi: un terzino di fascia destra, un vice Buffon, un centrocampista di qualità, e due esterni d'attacco...

Video - Juventus campione d'Italia: il trionfo di Allegri, l'uomo che ha reso leggenda la Vecchia Signora 01:19

Primo obiettivo: trattenere Bonucci e Alex Sandro

Il primo obiettivo della società sarà quello di trattenere qualche big. Dicevamo prima delle tante partenze che hanno contraddistinto la Juventus in questi anni, e il rinnovarsi di stagione in stagione non è per forza un aspetto positivo. In molti dicevano, nei passati giorni, che la Juventus avrebbe vinto contro il Real Madrid, sapendo sfruttare gli errori della sfida contro il Barcellona, dimenticandosi che a Berlino, in realtà, c'erano solo Bonucci, Barzagli, Marchisio e Buffon tra i giocatori attualmente in rosa (Chiellini era infortunato). Sono dunque vietate le cessioni illustri, a partire da Bonucci che è ricercatissimo da Manchester City e Chelsea. Guardiola e Conte stravedono per il centrale viterbese, il catalano ha sempre speso parole al miele per Bonucci, Conte lo ha allenato e visto crescere dal primo anno alla Juventus e sarebbe disposto a far spendere anche 60 milioni ai blues per averlo in squadra. La Juve, dal canto suo, prova però a trattenerlo, assicurandogli anche la fascia di capitano una volta salutato Buffon. Ci sono richieste anche per Alex Sandro che, tolta la finale contro il Real Madrid, ha dimostrato di essere il terzino sinistro più forte del campionato di Serie A e uno dei più forti del mondo. Anche qui ci sono City e Chelsea, e altre squadre, ma la Juventus deve fare di tutto per trattenerlo, e non ricominciare da capo per l'ennesima volta.

Video - Da Alex Sandro a James: i più grandi affari del Porto 01:47

Ringiovanire la difesa: Marquinhos e de Vrij le alternative

Per la difesa si studiano comunque altre alternative. Che Bonucci resti o meno alla Juventus, serve ringiovanire il reparto arretrato. Chiellini, Barzagli, lo stesso Dani Alves (che ora pretende il rinnovo fino al 2019) avranno un anno in più e la Juve deve pensare al futuro. In rosa c'è già a disposizione Rugani (classe '94), arriverà Caldara ('94), ma servono anche altri nomi. In lizza ci sono Marquinhos ('94) e de Vrij ('92), due che hanno già collezionato qualche presenza a livello europeo e che potrebbero dare qualcosa in più a questa Juventus. Marquinhos, per ora, non vole rinnovare con il PSG mentre l'olandese ha già detto addio alla Lazio. Se i bianconeri volessero muoversi, questo è il momento giusto, anche per non farsi trovare impreparati in caso di addio di Bonucci.

Giocatore Squadra Anni Quanto costerebbe Corrêa Marquinhos PSG - scad. 2019 23 anni 40 milioni Stefan de Vrij Lazio - scad. 2018 25 anni 20 milioni

Capitolo centrocampo: serve qualità, Iniesta quasi impossibile

Allegri ha chiesto un centrocampista di qualità: ok Pjanić, ok a Khedira tutto fare ma serve qualcosa in più, soprattutto considerando le condizioni precarie di Marchisio. Il 4-2-3-1 nasce proprio da questo necessità, non avendo a disposizione un uomo in più per avere un centrocampo di qualità alla Barcellona, al Bayern o al Real Madrid. Tutte le squadre citate hanno una coppia di qualità, con in mezzo il giocatore di rottura (Iniesta-Rakitić con Busquets, Thiago Alcántara-Xabi Alonso con Vidal, Kroos-Modrić con Casemiro), mentre la Juventus si è presentata a Cardiff con un altro tipo di disposizione tattica. Il sogno resta sempre Verratti, ma a quella cifra... Resta poi difficile che Iniesta faccia armi e bagagli e lasci il Barça per la Juventus e non resta che inventarselo il centrocampista di qualità. E dire che le possibilità c'erano in questo mercato, ma i bianconeri si sono fatti bruciare sul tempo dal Monaco per Tielemans. Weigl del Borussia Dortmund non si muove e si deve quindi puntare su un giocatore un po' più grande e con un cartellino un po' più alto: Tolisso del Lione o Matić del Chelsea (con Conte che non aspetta altro per chiedere Bonucci). In corsa anche N'Zonzi: non sarà un centrocampista di qualità nel senso stretto del termine, ma a centrocampo, un elemento dalle sue caratteristiche serve sempre.

Giocatore Squadra Anni Quanto costerebbe Marco Verratti PSG - scad. 2021 25 anni 80 milioni Andrés Iniesta Barcellona - scad. 2018 33 anni a 0 dopo il 2018 Julian Weigl Borussia Dortmund - scad. 2021 22 anni 35 milioni Corentin Tolisso Lione - scad 2020 23 anni 20 milioni Nemanja Matić Chelsea - scad. 2019 29 anni 25 milioni Steven N'Zonzi Sivilia - scad. 2020 29 anni 40 milioni

La possibile formazione della Juventus

La coppia Higuain-Dybala resta intatta, possibili cambiamenti sulle fasce con due ali vere come Bernardeschi e Douglas Costa, ma sicuri che senza Mandzukić arrivino le stesse performance? Serve un centrocampista di qualità, ma per ora sono poche le opzioni sul mercato. Poi spazio alla difesa, con de Vrij prima scelta in caso di addio a Bonucci.

Video - Sousa: "Bernardeschi? Il suo futuro sarà in squadre più ambiziose della Fiorentina" 00:30

Ala: chi meglio tra Bernardeschi, Douglas Costa, Keita e Di María?

Si possa poi all'ala offensiva. Cuadrado e Mandzukić sono state le ale di questa stagione, con Pjaca possibile alternativa per il futuro. Allegri ha chiesto però cambi, anche per alternare i giocatori in ottica di turnover. Vuole delle ali vere e non adattate, ed ecco che sputano i nomi di Bernardeschi, Douglas Costa, Keita e Di María. La Juventus, da diverso tempo, tenta Bernardeschi, nonostante la voglia della Fiorentina di trattenerlo, ma sembra essere arrivato l'anno buono per salutare la 'nave scuola'. A questo punto manca un nome, Keita vuole la Juve, mentre Di María e Douglas Costa sono dei profili internazionali che possono dare quel qualcosa in più in Champions League. Consiglieremmo, a questo punto, Ángel Di María che una Champions l'ha fatta vincere al Real Madrid, ma la Juventus è sicura di fare lo stesso percorso fino alla fine, lasciando un certo Mandzukić in panchina? Per l'attacco c'è anche il doriano Schick, anche se il ceco dovrebbe restare ancora un anno alla Samp...

Giocatore Squadra Anni Quanto costerebbe Federico Bernardeschi Fiorentina - scad. 2019 23 anni 40 milioni Douglas Costa Bayern - scad. 2020 26 anni 35 milioni Baldé Keita Lazio - scad. 2018 22 anni 20 milioni Ángel Di María PSG - scad. 2019 29 anni 40 milioni Patrik Schick Sampdoria - scad. 2020 21 anni 15 milioni

Video - Mandzukic, il cuore pulsante della nuova Juventus di Allegri 01:27

Szczesny convince come vice Buffon?

Ultima richiesta, quella del vice Buffon. Neto non ha convinto, e andrà via dalla Juventus, con i bianconeri che si sono accordati con Szczesny. Se il portiere polacco è pronto a fare un anno da panchinaro va benissimo a tutti, anche se ci saremmo aspettati altre scelte: da Donnarumma a Meret, per restare in tema Nazionale, pronti a fare un anno da apprendistato al fianco del leggendario Buffon; anche Scuffet poteva rientrare in questa lista. Vada per Szczesny, se Allegri è soddisfatto.

Giocatore Squadra Anni Quanto costerebbe Wojciech Szczesny Arsenal - scad. 2018 27 anni 14 milioni Gianluigi Donnarumma Milan - scad. 2018 18 anni 40 milioni Alex Meret Udinese - scad. 2018 20 anni 5 milioni Simone Scuffet Udinese - scad. 2022 21 anni 9 milioni