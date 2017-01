Juventus-Bologna: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Evra; Khedira, Marchisio, Sturaro; Pjanic; Higuain, Mandzukic. All.: Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Bonucci, Dani Alves, Alex Sandro, Benatia, Lemina



Bologna (4-3-3): Mirante; Krafth, Maietta, Gastaldello, Masina; Donsah, Nagy, Dzemaili; Mounier, Destro, Krejici. All.: Donadoni

Squalificati: -

Indisponibili: Sadiq, Verdi, Taider

STATISTICHE OPTA

La Juventus ha perso una delle ultime 27 sfide contro i rossoblu (17V, 9N), e nelle ultime cinque ha subito un solo gol.

In casa i bianconeri hanno vinto gli ultimi tre incroci con gli emiliani in A, e solo una volta nelle ultime 20 partite interne hanno mancato la via del gol.

I bianconeri hanno raccolto 100 punti nel 2016, e vinto 33 partite, almeno cinque in più di ogni altra squadra nei cinque maggiori campionati europei.

In caso di successo la Juve stabilirebbe il nuovo primato in A di 26 vittorie in casa di fila, migliorando il proprio record di 25 gare (agosto 2013-dicembre 2014): l'attuale serie è cominciata proprio con il Bologna (ottobre 2015).

Il Bologna ha sconfitto in trasferta il Pescara per 3-0 nell’ultimo match esterno, dopo che non vinceva lontano dal Dall’Ara da 14 turni (7N, 7P).

La Vecchia Signora ha segnato più gol (sette) di ogni altra formazione, in questo campionato, nei 15 minuti iniziali di gioco.

Sono 27 i giocatori del Bologna scesi in campo in questa Serie A, più che ogni altra squadra.

La Juve è la squadra che è stata in vantaggio per più minuti (692’) e in svantaggio per meno (149’) nel torneo in corso.

Gonzalo Higuaín ha fatto il suo esordio in Serie A proprio contro il Bologna (agosto 2013) – ai felsinei ha segnato tre gol in altrettante sfide nel massimo campionato, ma tutti in trasferta.

La Juventus è una delle quattro squadre affrontate in Serie A (l’unica tra quelle al momento in A) a cui Mattia Destro non è ancora riuscito a far gol (otto partite).

Sami Khedira ha trovato il gol in Serie A proprio nel match d’esordio: Juventus-Bologna 3-1 del 4 ottobre 2015.

