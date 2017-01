Juventus, Bonucci: "Fiorentina affamata, noi no. Zero alibi"

Torino, 16 gen. (LaPresse) - "Fame, palle, intensità. Loro si e Noi no. Zero Alibi. Poche chiacchiere. Solo così possiamo arrivare in fondo per raggiungere i nostri obiettivi". Così Leonardo Bonucci attraverso il suo profilo Instagram prova a dare la scossa alla Juve dopo la sconfitta di Firenze contro la Fiorentina.