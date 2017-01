Juventus, c'è l'accordo per Orsolini: 4,5 milioni all'Ascoli, Napoli battuto

Giornata particolarmente attiva per la Juventus sul mercato. Marotta e Paratici sono attivi su più fronti, sia in entrata che in uscita, in attesa di piazzare altri colpi in questo mercato invernale.

Uno di questi è stato definito proprio in queste ore, si tratta della giovane promessa Riccardo Orsolini, classe '97 in forza all'Ascoli. Inseguito e sognato da mezza Serie A (e non solo), la Juventus si è dimostrata rapace a chiudere l’operazione e ad anticipare la concorrenza nonostante il tentativo di sorpasso nelle ultime ore del Napoli.

Ultimissimi dettagli burocratici da sistemare, ma tutto è ormai definito: operazione complessiva da 4,5 milioni di euro che coinvolgerà anche altri giovani giocatori, tra cui Favilli (altro giocatore seguito da Donato Di Campli, già agente di Orsolini).

Orsolini non si muoverà però a gennaio da Ascoli poiché terminerà la stagione con la maglia dei marchigiani. Solo a giugno, la Juventus valuterà con calma se inserirlo in rosa o mandarlo in prestito da qualche parte, sempre all'Ascoli o a qualche compagine di Serie A. Discorsi rinviati dunque, ma la Juventus ha voluto subito mettere le cose in chiaro assicurandosi di fatto una delle giovani promesse del calcio italiano futuro.

Video - Cantona inaugura il 2017: le sue ultime sentenze su Ibrahimovic, Ranieri e non solo... 02:56

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi