Juventus-Crotone: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Rincon; Dani Alves, Dybala, Cuadrado; Higuain. All. Allegri.

Squalificati:

Indisponibili: Khedira, Pjaca

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ferrari, Ceccherini, Martella; Rohden, Barberis, Crisetig, Nalini; Falcinelli, Trotta. All. Nicola.

Squalificati:

Indisponibili: Stoian

Novità: gioca in diretta e vinci con FANTASYTEAM!

Crea la tua squadra per ogni giornata, gioca in diretta, divertiti e scopri subito se hai vinto premi in denaro

STATISTICHE OPTA

Il 2-0 per la Juventus allo Scida (reti di Mandzukic e Higuaín), nel recupero della 18ª giornata giocato l’8 febbraio scorso, è l’unico precedente in Serie A tra le due formazioni.

La Juve è imbattuta negli ultimi 23 match di campionato contro una neopromossa (19 le vittorie, quattro i pareggi) e non ha subito alcun gol negli ultimi otto.

La Juventus non vince da tre giornate (due pareggi, una sconfitta): non arriva a quattro gare senza successi, in una singola stagione, da marzo 2012.

Bianconeri imbattuti (e capaci di segnare) da 36 gare casalinghe consecutive in Serie A; tuttavia, il pareggio con il Torino ha interrotto la striscia record di 33 vittorie di fila.

Il Crotone ha raccolto 17 punti nelle ultime sette giornate (5V, 2N): nessuna squadra della Serie A ha fatto meglio nel parziale.

I calabresi hanno ottenuto 10 punti nelle ultime quattro trasferte di Serie A, dopo che ne avevano raccolti appena due in tutte le precedenti 14 gare esterne disputate nel massimo campionato.

Nell’ultima trasferta, in particolare, per la prima volta il Crotone è riuscito a tenere la porta inviolata fuori casa in Serie A.

Il Crotone è la squadra che ha subito meno gol nella prima mezz’ora di gioco (cinque), la Juve quella che ne ha concessi meno negli ultimi 30 minuti (nove).

Dopo la rete nella sfida dell’andata con il Crotone, Mario Mandzukic ha trovato un solo gol nelle successive 10 presenze in Serie A (in casa contro il Genoa).

Marcello Trotta ha preso parte a quattro delle ultime cinque marcature del Crotone in campionato (una rete, tre assist).