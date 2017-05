Juventus, dal parametro zero di Pirlo ai 90 milioni di Higuain: la storia di una storia

Chi vince festeggia e chi perde spiega. La massima di Julio Velasco è sempre valida, ma quando si vincono sei scudetti consecutivi, per un totale di 33, e si raggiunge la finale di Champions per la seconda volta in tre anni, credo che un’eccezione diventi plausibile.

E’ arrivato alla penultima, come il primo di Antonio Conte, quando la zavorra di Calciopoli era ancora invasiva (due settimi posti). Tre sono di Conte, il fiammifero che riaccese la luce, e tre di Massimiliano Allegri, l’uomo della gestione, dei lampi e delle due finali di Champions: mai dimenticarlo, mai trascurarlo.

Il 3-0 al Crotone reca le firme di Mario Mandzukic, Paulo Dybala e Alex Sandro. Mercoledì, da Roma, era arrivata la terza Coppa Italia di fila e il 3 giugno, a Cardiff, potrebbe aggiungersi l’Europa, sempre che Madama sappia andare oltre il Real. Non sarà facile, visto lo straordinario talento dei detentori, ma sarà bello provarci.

Gli scudetti sono sempre di tanti, e per banale che possa sembrare l’assunto, è proprio così. Naturalmente, sono soprattutto della società. Di Andrea Agnelli e del suo staff: Beppe Marotta, Fabio Paratici, Pavel Nedved. Cruciale, e istruttivo, risultò la gestione dal caso Bonucci. La tribuna di Porto fissò un confine.

Bravi, i dirigenti, nel ritoccare la rosa negli anni senza intaccare l’equilibrio dei reparti e la forza complessiva. Si partì dal centrocampo come spina dorsale. Poi Carlos Tevez. Poi Paulo «Omar» Dybala, Sami Khedira e Dani Alves, fino a Gonzalo Higuain. Ma il ponte che ha unito queste sei Juventus, da Conte ad Allegri, è stato un muro. Sei scudetti, e sempre la miglior difesa. E solo in due casi, ai tempi dell’Apache Tevez, anche il miglior attacco.

Per carità, i fatturati contano, e spesso pesano, ma sarebbe riduttivo nascondersi, esclusivamente, dietro la loro differenza. Ogni titolo riassume un piccolo romanzo: la Juventus vinse il primo rimontando il Milan di Ibra, il secondo, il terzo e il quarto per distacco, il quinto in capo a una rimonta che mise in crisi persino i topi d’archivio, l’ultimo gestendo il tesoretto accumulato senza perdere di vista gli altri obiettivi.

Con la crisi di Milano a paralizzare le rivali storiche, sono stati ancora una volta Roma e Napoli gli ultimi a mollare. Le fiammate di Luciano Spalletti hanno fornito 12 gol in più; gli schemi di Maurizio Sarri, addirittura 15: non sono bastati. Come non è bastato migliorare il rispettivo record di punti.

Dal parametro zero di Andrea Pirlo ai 90 milioni del Pipita c’è «la» storia della storia. Ma se cercate una bandiera, sventolo Mandzukic. Deportato sulla fascia sinistra dopo Firenze, proprio lui centravanti vecchio stile, il croato trasformò quella ruvida Siberia in una rampa di lancio. Nacque un’altra Juventus, capace di disarmare il Barcellona di Leo Messi e di guadagnarsi la «bella» di Cardiff. Senza tre quarti del centrocampo che fu (Pirlo, Paul Pogba, Arturo Vidal). La vostra opinione?