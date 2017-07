Juventus, debutto assoluto per il nuovo retro sponsor di maglia

Sarà la stagione dei debutti per la nuova Juventus. Nuovo logo, nuova divisa, nuovo nome dello stadio e… nuovo sponsor retromaglia. Anzi, quest’ultima rappresenta una novità assoluta per i bianconeri. Per la prima volta la divisa della Juve ospiterà sul retro della maglia uno sponsor: si tratta di Cygames, società giapponese leader nella produzione di videogiochi. Le parti hanno firmato un accordo triennale, di cui non sono stati resi però noti i termini. Lo sponsor dovrebbe comparire sulla maglia durante le competizioni nazionali e le amichevoli. Esordio assoluto in International Champions Cup nella sfida di sabato contro il Barcellona.

La Juve si dice entusiasta di questa nuova partnership, attraverso le parole di Giorgio Ricci (Head of Global Partnerships and Corporate Revenues di Juventus): “La possibilità di aver stretto una partnership con un’azienda di prestigio internazionale ci ha fornito la motivazione per pensare a questo tipo di partnership. Per noi è quindi motivo di orgoglio accogliere nella famiglia degli sponsor di Juventus Cygames, con cui condividiamo una stessa vision aziendale, volta all’eccellenza in ambito globale. Questo accordo per Juventus è strategico, perché permette di penetrare con forza nel mercato giapponese, e più in generale di rafforzare la nostra presenza in Asia.”

Anche Cygames apprezza l’accordo raggiunto: Questa partnership era predestinata, lo testimoniano i colori che identificano i due brand: il bianco e il nero. Sicuramente Juventus e Cygames condividono la stessa mission: regalare emozioni e sogni alle persone in tutto il mondo, facendoci portatori di valori positivi.”

Christian Travaini