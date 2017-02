Juventus, Dybala è pronto a rinnovare: "Tra poco firmiamo. E con Allegri ho sbagliato..."

" "Il rinnovo? Siamo molto vicini, manca pochissimo. Il mio procuratore deve venire in Italia per parlare con Marotta. Ma la disposizione da parte nostra c'è nettamente". "

Paulo Dybala alla vigilia del doppio impegno contro Palermo e Porto, tranquillizza i tifosi juventini riguardo alla volontà di rimanere un pilastro dei bianconeri e provare a vincere altri trofei nei prossimi anni con la Signora. In un’intervista a Sky Sport, La Joya ha anche fatto mea culpa per il nervosismo mostrato con Massimiliano Allegri, a cui non diede la mano dopo la sostituzione nel match vinto col Sassuolo… Un gesto di cui non va affatto fiero:

" La mancata stretta di mano fu un errore che non si ripeterà più. La Champions? Adesso dobbiamo pensare al Palermo e non al Porto, poi dopo la gara di venerdì ci concentreremo sulla Champions. Sarà una partita difficile, su un campo caldo. Alex Sandro mi ha detto che non sarà per niente facile. "

L’argentino ha anche parlato della sua posizione in campo con il nuovo modulo, che lo obbliga chiaramente anche a restare un po’ più lontano dalla porta : "Il mister mi chiede di tornare un po' indietro per non restare chiuso fra le linee. Per prendere la palla devo tornare indietro per cercare l'imbucata per gli attaccanti. Higuain? Ringrazia sempre quando gli facciamo un assist. Il gol mi manca ho avuto sfortuna a Crotone e contro l'Inter ho preso il palo. Io sono tranquillo perchè sento che sto giocando bene, sto giocando per la squadra e facendo quello che mi dice il mister".