Juventus: Dybala non ha mai segnato all'Inter, ma stasera deve cambiare marcia

La partita di stasera contro l’Inter dev’essere una svolta per Paulo Dybala, che di certo non sfigura ma ha disputato fin qui una stagione al di sotto delle aspettative. Perché al netto dei 6 match saltati per infortunio, sono pochi 5 gol in 14 giornate di campionato per un giocatore che, lo scorso anno, ha giocato una stagione da 23 reti, di cui 19 in campionato. Poi ci sarebbe la serata storta di Doha con quel rigore fallito in finale di Supercoppa e la brutta prestazione di Firenze... Anche perché il suo raggio d’azione s'è spostato dalla porta avversaria per favorire Higuain, però si sa che da grandi campioni derivano grandi responsabilità.

Solo 3 partite fino al novantesimo

Titolarissimo della Juve sì, un po’ arretrato nel nuovo tridente d’attacco anche, era facilmente attendibile che Dybala non potesse ripetere lo stesso exploit in termini realizzativi cedendo dei gol” a Higuain. Sorprende poi il fatto che in campionato Dybala abbia giocato solo 3 partite fino al novantesimo: certo in molte occasioni è stato cambiato nei minuti finali, poi ci sono la Champions League (4 presenze) e la Coppa Italia (2 da titolare), però le numerose sostituzioni hanno portato l’attaccante argentino alla frustrazione di domenica scorsa quando, uscito al 78’ di Juventus-Sassuolo per Pjaca, non ha stretto la mano ad Allegri in un modo (troppo) palese oltreché fastidioso.

"Lui e tutti gli altri devono capire che quando l’allenatore decide di fare cambi è perché servono forze nuove. È il secondo anno per Dybala, al primo non si aspettava niente da lui. Adesso è diverso (Max Allegri)."

Video - Allegri: "Inter, niente rivincita ma siamo entrambe da scudetto" 01:29

Un tabù da sfatare in campionato

Si riparte da qui, dall’Inter e una partita come sempre attesissima in cui la Joya non ha mai lasciato il segno. Dybala infatti, se si esclude una semifinale di Coppa Italia, non ha mai segnato contro la Beneamata. Lui che il nerazzurro avrebbe anche potuto vestirlo visto che, nel 2012, un certo Javier Zanetti fu il suo primo sponsor, ma la trattativa fra l’Instituto de Cordoba e l’Inter si fermò alla prima richiesta di 8 milioni… Visto che tre anni dopo Roberto Mancini lo mise in cima alla sua lista della spesa e per questo al Palermo furono offerti 30 milioni (25+5) prima dell’operazione Marotta. Per questo, il posticipo di stasera è una partita nella partita e per Dybala, alla vigilia della fase finale di Champions League, è il momento di cambiare marcia. .