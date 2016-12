Juventus, futuro in Germania per Lemina?

La Juventus, dopo l’acquisto di Rincon, sta cercando ancora di sferrare il colpo Witsel ma, prima di tutto, deve pensare a vendere quei giocatori in esubero. Uno di questi è certamente Lemina che, malgrado un’ottima prima parte di stagione, si sente sempre di più fuori dal progetto tecnico e starebbe meditando di lasciare Torino per provare una nuova esperienza in un campionato straniero.

Sul centrocampista del Gabon si sono inserite due società tedesche; il Lipsia e lo Schalke 04, desiderose di avere un centrocampista con le sue caratteristiche. I bianconeri, che non considerano il mediano incedibile, attendono anche se sembrano intenzionati ad accettare un’offerta superiore a 20 milioni ma, prima di tutto, si deve cercare il suo possibile sostituto.

Il giocatore africano, arrivato in Italia nel 2015 ha collezionato 27 presenze trovando la via della rete in 2 sole occasioni ma dimostrando di essere un ottimo mediano e, sicuramente, un buon ricambio ai numerosi centrocampisti bianconeri.

Il futuro di Lemina con la maglia bianconera è appesa ad un filo.

di Michael Procopio (@Michael_Proc)

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi