Juventus-Genoa: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Benatia, Asamoah; Marchisio, Khedira; Lemina, Dybala, Mandzukic; Higuain. Allenatore: Allegri.

Indisponibili: Pjaca, Cuadrado

Squalificati: Pjanic

Genoa (3-4-3): Lamanna; Munoz, Burdisso, Gentiletti; Lazovic, Cataldi, Veloso, Laxalt; Ntcham, Simeone, Palladino. Allenatore: Juric.

Indisponibili: Perin, Rubinho

Squalificati: Pinilla, Rigoni, Izzo

STATISTICHE OPTA

La Juventus ha subito più di due gol solo in una delle ultime 138 partite di campionato: il match d’andata col Genoa, terminato 3-1 per i liguri.

Il Genoa è l’unica squadra che ha battuto due volte la Juventus in campionato dall'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera.

Quella bianconera, comunque, è la squadra che ha vinto più partite (59) e segnato più gol (201) contro il Genoa in Serie A.

Il Genoa non vince in casa della Juventus dal gennaio 1991 (3N, 10P): per i rossoblu nessun gol nelle ultime tre partite di campionato allo Stadium.

La Juventus ha vinto tutte le ultime 32 partite casalinghe di campionato, tenendo la porta inviolata in 21 di queste.

Il pareggio con la Lazio ha interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive – tutte senza gol all’attivo – per il Genoa in Serie A.

La Juventus ha segnato 13 gol nel quarto d’ora iniziale di partita: solo il Borussia Dortmund (14) ha fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei.

Il Genoa è la squadra che ha commesso più falli in questa Serie A (534) mentre solo l’Empoli ne ha subiti più della Juventus (482).

Gonzalo Higuaín ha segnato cinque gol contro il Genoa in Serie A, tutti in partite casalinghe.

Giovanni Simeone ha trovato contro la Juventus la prima delle sue tre doppiette in Serie A, l’unica che ha consentito al Genoa di vincere poi la partita.

***