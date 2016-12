Juventus, Hernanes ai saluti: il brasiliano andrà in prestito al Genoa

L’asse Genova-Torino è piuttosto rovente nelle ultime ore. Dopo il passaggio ormai completato di Rincon alla Juventus (visite mediche svolte stamani al JMedical), Hernanes sembrerebbe pronto a fare il percorso inverso. Nelle ultime ore, il centrocampista ex Inter si è avvicinato notevolmente al Genoa che già lo aveva cercato con insistenza alla fine del mercato estivo. Il grifone è disposto ad acquisire Hernanes in prestito, operazione che rimane comunque scollegata dalla cessione di Rincon. L’accordo tra Hernanes e il Genoa è molto vicino, tanto che il giocatore ha già rifiutato alcune offerte dalla Cina e dalla MLS.

Non è affatto un mistero la partenza di Hernanes verso il capoluogo ligure. Preziosi ha più volte sottolineato la fattibilità dell’operazione, anche nelle scorse settimane. Lo scorso 31 agosto Hernanes aveva già i bagagli pronti per Genova, ma il mancato arrivo di Witsel fece saltare tutto. Affare rinviato di pochi mesi con le intese che sembrano essere molto vicine. Hernanes è pronto a salutare i compagni e una tifoseria con cui ha sempre avuto un rapporto piuttosto ambiguo. In casa Juve, dopo l’acquisto di Rincon si guarda ancora al centrocampo. Si attende la risposta dello Zenit per l’arrivo di Witsel; manca solo quella per chiudere il cerchio.

Christian Travaini (@ChriTravaini)

