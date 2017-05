Juventus, i 5 momenti decisivi della vittoria in campionato

Delle 3 gestioni Allegri quella che ha portato al sesto Scudetto consecutivo dei bianconeri, record mai toccato prima in Italia, è stata senza dubbio la stagione più complicata. Se è vero infatti che a differenza del successo precedente la Juventus non ha di fatto mai dovuto rincorre o recuperare nessuno, il percorso dovuto intraprendere dal tecnico livornese in questa stagione si è caratterizzato dai tanti esperimenti tattici dovuti intraprendere per trovare la quadra giusta della sua squadra.

Video - Juventus campione d'Italia: il trionfo di Allegri, l'uomo che ha reso leggenda la Vecchia Signora 01:19

Si può sostenere infatti che la cessione in estate di Paul Pogba e il contemporaneo lungo infortunio che aveva colpito Claudio Marchisio già nella scorsa stagione, smontavano completamente e definitivamente quell’impianto di gioco che in mezzo al campo ancora reggeva su parte degli equilibri costruito da Antonio Conte e leggermente riadattati al gioco di Allegri che avevano portato la Juventus in finale di Champions League nel 2015 e al successivo double della stagione successiva.

Agosto-dicembre: la lunga ricerca di un equilibrio

Il primo momento chiave dunque della stagione della Juventus non è riconducibile a un episodio o a una singola partita, bensì nel pragmatismo di una squadra che sotto i più svariati tentativi di ricostruzione dal punto di vista tattico – dal 3-5-2 utilizzato fino a fine ottobre passando per il 4-3-1-2 visto a Lione in Champions (2 novembre); ma anche il 4-3-3 del 6 novembre col Chievo; il 4-1-4-1 del 22 novembre a Siviglia; il 3-4-1-2 del 7 dicembre con la Dinamo Zagabria, il 4-3-1-2, di nuovo, il 17 dicembre in campionato con la Roma – sono stati la dimostrazione di una Juventus tanto mutevole quanto confusa dal punto di vista tattico. Qui dentro i bianconeri non hanno mai pienamente convinto nell’espressione della fluidità del gioco, ma sono stati in grado – da grande squadra e grazie alle invenzioni di Dybala o al cinismo di Higuain – di portare quasi sempre a casa il risultato.

Dall’inizio di campionato al 17 dicembre infatti la Juventus ha raccolto 14 vittorie e 3 sconfitte (le due di Milano più il ko di Genova col Genoa), rimanendo sempre in vetta alla classifica nonostante il lungo periodo negativo dal punto di vista del gioco espresso; e scrivendo quella che di fatto è stata la vera discriminante al successo in questa stagione: saper far punti sempre e comunque. A differenza delle due inseguitrici.

Domenica 15 gennaio: Fiorentina-Juventus 2-1, la sberla

E’ il primo momento decisivo della stagione bianconera perché è una sconfitta simbolica. Dopo mesi di sperimentazioni senza troppi successivi dal punto di vista della fluidità di gioco, Allegri per la partita di Firenze decide di tornare al 3-5-2, rinunciando a Pjanic e alzando Alex Sandro. Ma la Juve sembra aver perso definitivamente quel tipo di automatismo perché degli interpreti che l’avevano portato al successo con Conte prima e con Allegri poi, di fatto in campo c’è solo Marchisio. E per altro non nel suo ruolo (ma in quello che fu di Pirlo). Sembra il picco massimo di una crisi che i risultati non raccontano come tale, ma che una parte della critica – seppur minore – sottolinea giustamente. E che Massimiliano Allegri, evidentemente, riconosce in egual misura…

2017, Paulo Dybala, Sanchez, Fiorentina-Juventus, LaPresseLaPresse

Sabato 22 gennaio: Juventus-Lazio, la svolta

Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. E’ la nascita del 4-2-3-1, è il momento in cui Allegri fa bingo e svolta la stagione. Sembra la più classifica del mosse disperate, appare come il “dentro tutti quelli buoni e vediamo che succede”. Si rivelerà il capolavoro tattico del livornese che dal 2-0 ai biancocelesti, di fatto, non cambierà più se non per ragioni di natura forzata. La chiave del successo, lo si intuisce fin da questa prima partita, è nella disponibilità a sacrificarsi dei due esterni d’attacco offensivi, ovvero Juan Cuadrado e Mario Mandzukic. Una chiave tattica che permette a Dybala più libertà di movimento, abbassandosi tra le linee quasi come trequartista o affiancando di fatto Higuain come seconda punta. E’ qui che svolta in maniera clamorosa la stagione della Juventus; è in questo match che nasce il sistema che porterà alle fortune anche in Champions League.

Juventus-Lazio - Serie A 2017LaPresse

Domenica 2 aprile: Napoli-Juventus 1-1, la partita

Nell’arco temporale di 2 mesi e 10 giorni con il suo nuovo modulo la Juventus porta via punti ovunque, prendendosi la rivincita con le due milanesi – 5 febbraio Inter, 10 marzo Milan – e mettendo insieme un bottino di 9 vittorie e un pareggio. A Napoli e contro il Napoli i bianconeri devono semplicemente evitare la sconfitta, per garantirsi il mantenimento a distanza dei rivali di fatto più temibili – dal punto di vista del gioco espresso – prima di entrare nella fase caldissima della Champions League con i quarti di finale al Barcellona. La Juventus ci riesce con una partita intelligente e con una discreta dose di sofferenza nel finale, ma nell’1-1 di Napoli c’è di fatto la resa definitiva dei partenopei e tutto lo spirito dei bianconeri: che oltre a giocare, evidentemente, ancora una volta, dimostrano di saper anche soffrire ed essere pragmatici.

Napoli-Juventus - Serie A 2016/2017LaPresse

Domenica 23 aprile: Juventus-Genoa 4-0, la certezza

E’ il punto esclamativo della Juventus, passato ai più in sordina ma di fatto serata in cui i bianconeri hanno messo la firma virtuale sul sesto scudetto consecutivo. Il pareggio del Napoli a Sassuolo permetteva alla Juventus una fuga a +12 sulla squadra di Sarri e +11 sulla Roma, impegnata il lunedì sera contro il Pescara ma con il derby della settimana successiva alle porte. Nel 4-0 rifilato al Genoa di Juric la Juventus si prese di fatto quel massimo vantaggio fondamentale per la gestione dei successivi 3 complicati turni di campionato – Atalanta in trasferta, derby col Torino, trasferta a Roma contro la Roma – che intervallati dalla semifinale di Champions col Monaco sarebbero certamente costati ai bianconeri qualche punto. In quel match Allegri palesò l’intelligenza di una squadra che reduce dai festeggiamenti per lo 0-0 di 4 giorni prima al Camp Nou di Barcellona, dimostrò la propria mentalità vincente non sottovalutando un avversario già dato per battuto ancora prima di scendere in campo. Nel 4-0 col Genoa ci fu dunque l’ultimo traguardo chiave di una stagione inizialmente tatticamente complicata ma girata con la rivoluzione di gennaio. L’ultima vittoria decisiva prima della matematica firmata domenica col Crotone.