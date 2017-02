Juventus in ansia: Chiellini ko, salta il Palermo ed è in dubbio per il Porto

Brutte notizie per Massimiliano Allegri che, dopo aver perso per infortunio Andrea Barzagli, rischia ora di dover fare a meno anche di Giorgio Chiellini. Il difensore bianconero, infatti, ha rimediato un trauma distrattivo ai flessori rimediato domenica sera nella sfida di campionato in casa del Cagliari.

Infortunio che aveva costretto il centrale bianconero a gettare la spugna già nel primo tempo e lasciare il campo a Rugani. Chiellini dunque salterà sicuramente l'anticipo di campionato di venerdì sera contro il Palermo - dove mancherà anche Mandzukic per squalifica - e rischia seriamente di saltare anche la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League di settimana prossima in casa del Porto.

Imprevisto che ovviamente non potrà certo far contento Allegri: il tecnico bianconero dovrà dosare al meglio le energie e i giocatori nelle prossime settimana visto il fitto calendario della Vecchia Signora in cui è stato inserito anche il primo round della semifinale di Coppa Italia col Napoli.