Juventus-Inter costa cara a Perisic e Icardi: squalificati per due giornate

Si temeva la stangata e puntualmente all’indomani dell’acceso Juventus-Inter è arrivato il temuto verdetto del giudice sportivo che ha squalificato per due giornate sia Ivan Perisic, espulso al 93’ per proteste ai danni dell’arbitro, sia capitan Mauro Icardi, non cacciato dal campo ma reo di aver rivolto insulti e frasi irriguardose a un addizionale e per avere calciato il pallone in direzione di Rizzoli, senza colpirlo immediatamente dopo il fischio finale. L’Inter, con una nota sul proprio account twitter, ha preannunciato preavviso di reclamo, al fine di richiedere gli atti di gara. Di certo questa decisione è destinata a fare rumore e riaccendere antiche ruggini. In attesa di conoscere quali saranno le prossime tappe e se la società adirà ricorso: l'unica certezza al momento è che Stefano Pioli dovrà giocarsi le prossime due sfide contro Empoli e Bologna senza i due migliori cannonieri in rosa.

Le sanzioni del giudice sportivo Mastrandrea

Spulciando il comunicato del giudice sportivo scopriamo che l’esterno croato è stato è stato squalificato per due giornate "per avere, al 49' del secondo tempo, ripetutamente proferito espressioni gravemente irriguardose nei confronti del direttore di gara" mentre Icardi è stato punito per "aver rivolto ad un arbitro addizionale un'espressione ingiuriosa accompagnata da gesti, nonché per avere calciato il pallone in direzione del direttore di gara, senza colpirlo". Fermati per un turno anche altri 11 giocatori. Si tratta di Jose Maria Callejon (Napoli), Bostjan Cesar (Chievo Verona), Lorenzo Crisetig (Crotone), Adam Masina (Bologna), Jose Sosa (Milan), Daniele Baselli (Torino), Giuseppe Bellusci (Empoli), Luca Ceppitelli (Cagliari), Elseid Hysaj (Napoli), Armando Izzo (Genoa), Mirko Valdifiori (Torino).