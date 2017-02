Juventus-Inter: discutiamone pure, ma il migliore in campo è stato Handanovic

È stato un derby d’Italia nel solco della tradizione, bello per un tempo e poi ispido, guerriero, un barile di polvere da sparo. Pesante è il risultato, che lucida la classifica della Juventus, cementa la legge dello Stadium, ventotto vittorie consecutive, e, al di là delle veline ufficiali, riga l’amor proprio dell’Inter.

I duellanti sono stati più vicini sul piano del gioco di quanto non lo siano stati nelle occasioni. Nessun dubbio che, nel primo tempo, l’Inter sia stata all’altezza delle ambizioni e delle promesse: come spirito e come manovra. Viceversa, a livello di episodi non c’è stata partita. Il gol di Cuadrado (e che gol: drop di destro, una sassata alla Totti), due traverse, Handanovic sempre sul pezzo (e per me, migliore in campo) contro una saetta di Joao Mario a fil di palo, una sberla di Gagliardini a fil di traversa e un paio di brividi sparsi.

Allegri aveva confermato il movimento cinque stelle. Pioli, lui, aveva scopiazzato la vecchia Juventus, aggiungendo Medel a Miranda e Murillo, allargato sulla destra per tenere d’occhio quell’armadio di Mandzukic. Al netto di tutte le attenuanti, i problemi di «questa» Juventus restano sostanzialmente due: 1) sbloccato il risultato, la squadra tende ad arretrare, passando dalla fase di creazione a quella di gestione in maniera fin troppo grossolana; 2) il rapporto fra opportunità e gol va adeguato alle esigenze. Se non chiudi le partite, l’esubero di punte e mezze punte può trasformarsi in zavorra, come hanno documentato le guance offerte al contropiede dei rivali e, per la proprietà transitiva delle flessioni, il ricorso d’urgenza a Rugani.

Video - Pioli: "Ci manca pochissimo per arrivare al livello della Juve" 01:20

Insomma: non si può portare via l’intera torta, ma bisogna stare attenti alle fette che si concedono. I cambi in corsa non hanno sabotato la trama, né da una parte né dall’altra. E’ stata la notte di Chiellini, focoso collezionista di tackle e di bolge. Chiellini, e poi Mandzukic, e poi Higuain. Forza, attributi e dedizione, virtù che andranno abbinate, ripeto, a un gioco possibilmente meno frammentario. La Champions ha gusti raffinati.

Dell’Inter, mi era piaciuta di più la versione di de Boer, all’andata, ma è pur vero che quella era un’altra Juventus. Pioli ha mescolato le carte, in avvio e durante. Morale: pochi tiri e, alla distanza, un atteggiamento che mi è sembrato prima confusione e poi calo, come se il k.o. di coppa con la Lazio le avesse sfilato certezze, entusiasmo.

2017, Juan Cuadrado, Sami Khedira, Juventus-Inter, LaPresseLaPresse

Higuain più coinvolto di Icardi, i guizzi balistici di Dybala e Pjanic, il lavoro sporco di Gagliardini, le rime non sempre baciate di Candreva e Perisic, il piccolo cabotaggio di Brozovic: non è stata un’ordalia vana. Quanto alla «caccia» a Rizzoli l’ho trovata francamente esagerata. D’accordo, Chiellini e Mandzukic hanno rischiato il rigore su Icardi, ma non credo che la sconfitta dell’Inter sia farina del suo sacco, come non fu farina del suo sacco il rovescio della Juventus a San Siro, contro il Milan, al di là del gol annullato a Pjanic. O sbaglio?