Juventus-Inter: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri

Indisponibili: Lemina

Squalificati:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Nagatomo; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. All. Pioli

Indisponibili:

Squalificati:

STATISTICHE OPTA

168° derby D’Italia in Serie A: Juventus avanti finora per 79 vittorie a 46, 42 i pareggi.

I nerazzurri sono stati i primi a battere la Juve allo Stadium nel massimo campionato: 3-1 nel novembre 2012 firmato Milito (doppietta) e Palacio.

Quello è l’unico successo ottenuto dall’Inter nell’arco delle ultime 10 sfide a Torino contro i bianconeri in campionato (3N, 6P).

La Juventus è la squadra contro cui l’Inter ha perso più partite (79) e subito più reti (241) in campionato.

La Signora vince in casa da 27 match di fila in campionato (record nella storia della Serie A), e da 29 trova ininterrottamente la via del gol (66 reti il totale).

L’Inter invece viene da sette vittorie di fila in campionato – non arriva a otto da dicembre 2008 (con Mourinho).

Dall’arrivo di Pioli, i nerazzurri sono quelli che hanno conquistato più punti (25 in 10 partite).

La Juve è la squadra che ha segnato di più nel primo quarto d’ora di gioco (10 gol), e ha vinto 17 delle 18 partite di campionato in cui è andata avanti nel punteggio – unico scivolone proprio contro l’Inter all’andata.

Dall’altra parte i nerazzurri hanno il miglior attacco nel quarto d’ora finale di match (12 reti), e sono quelli con più partite vinte in rimonta (quattro) e più punti recuperati da una situazione di svantaggio (15).

Gonzalo Higuaín ha segnato quattro gol in tre sfide casalinghe in campionato contro l’Inter, inclusa una doppietta in quella più recente con la maglia del Napoli.

Dall’altra parte, però, Mauro Icardi ha nella Juve la sua vittima preferita in Serie A: sette gol (in otto presenze), tre delle quali proprio allo Stadium.

