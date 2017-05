Juventus, la storia è a un passo ma il Torino prova a difendere un record condiviso

Juventus-Torino accende il sabato della 35esima giornata di Serie A. Alle 20.45 la Vecchia Signora, con un parziale turnover adottato da mister Allegri, sfiderà i cugini per chiudere il discorso Scudetto. In realtà, per avere la certezza aritmetica anche in caso di vittoria bisognerebbe aspettare il posticipo di domenica sera, quando la Roma sarà ospite del Milan a San Siro.

Insomma, tra la Juventus e la conquista del sesto Scudetto consecutivo ormai c’è solo il conto alla rovescia, ma il Torino cercherà di posticipare il verdetto. In palio c’è l’orgoglio, il prestigio ma anche la storia perché le uniche squadre che sono riuscite a vincere cinque Scudetti di fila sono Juventus, Torino e Inter che, però, si è vista assegnare il primo titolo a tavolino.

Le uniche squadre capaci di vincere 5 Scudetti di fila:

Juventus 1931-1935

Torino 1942-1949

Inter* 2006-2010

* Scudetto del 2006 assegnato a tavolino

Nelle stagioni sportive 1943-1944 e 1944-1945, il campionato italiano di calcio non venne disputato a causa della seconda guerra mondiale

Un motivo in più dunque per i granata che non vogliono farsi sfilare in faccia questo record condiviso, proprio a due giorni dal ricordo del Grande Torino. Sinisa Mihajlovic, nella conferenza della vigilia, ha invocato gli eroi di Superga per stimolare ulteriormente i suoi giocatori: “Domani ci sarà anche il Grande Torino”.

Video - Un emozionato Belotti legge i nomi del Grande Torino 01:47

La Juventus ha vinto tutti e quattro i derby di Serie A giocati allo Stadium, segnando otto reti nel parziale, e in casa ha allungato la striscia record a 33 successi consecutivi, nei quali ha subito solo 11 gol. Vincendo anche le ultime due gare interne i bianconeri potrebbero eguagliare un loro primato: chiudere, come nel 2013-14, un intero campionato raccogliendo tutti i punti disponibili nelle gare casalinghe. Un dato mostruoso che Belotti, atteso dalla sfida a distanza con Dybala, e compagni proveranno a rovinare per rinverdire quel successo datato 9 aprile 1995 (1-2 con doppietta di Rizzitelli), ultima affermazione granata in casa dei bianconeri. Il Gallo ha giocato due gare da titolare in A contro la Juve, entrambe nel derby, e ha segnato in tutte e due le circostanze. Madama, negli ultimi due anni, è riuscita a prevalere solo nel recupero (reti di Pirlo e Cuadrado) affrontando una squadra che con il carattere e una buona dose di fortuna può colmare il divario tecnico, almeno per una notte. Buon derby della Mole a tutti!