Juventus-Lazio: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Asamoah; Khedira, Rincon, Marchisio; Pjanic; Dybala, Higuain. All.: Allegri

Squalificati: Alex Sandro (1), Sturaro (1)

Indisponibili: Benatia, Dani Alves, Lemina, Mattiello

Lazio (3-4-2-1): Marchetti; Bastos, De Vrij, Wallace; Patric, Parolo, Biglia, Radu; Milinkovic-Savic, F. Anderson; Immobile. All.: S. Inzaghi

Squalificati: Lulic (1)

Indisponibili: Keita





STATISTICHE OPTA

La Juventus è imbattuta da 24 confronti contro la Lazio nel campionato di A (18V, 6N): in questo parziale ha messo a segno 44 reti (1.8 di media a partita).

I bianconeri arrivano da cinque vittorie consecutive (non subendo alcun gol) contro i biancocelesti nel massimo campionato: non hanno mai vinto sei gare di fila in A contro la Lazio.

Inoltre, i bianconeri hanno vinto tre gare consecutive contro la Lazio in A allo Juventus Stadium, non arrivano a quattro di fila in sfide casalinghe contro i biancocelesti dal febbraio del 1990.

La Juventus ha perso quattro partite dopo le prime 19 partite giocate, esattamente come nello scorso campionato.

I bianconeri vengono da 26 vittorie consecutive in casa – la miglior striscia nella storia della Serie A – e non perdono da 28 gare di campionato allo Stadium.

L’ultima volta che la Vecchia Signora ha subito più di un gol in casa in Serie A è stata nell’aprile 2015 contro la Fiorentina (vittoria 3-2).

La Juve non pareggia da 31 partite di campionato (ad una lunghezza dalla striscia record del Como 1950-51), la Lazio da otto (6V, 2P).

Prima della sconfitta di San Siro con l’Inter, la Lazio non perdeva da cinque trasferte in campionato (3V, 2N).

La Lazio è la squadra che ha segnato più gol di testa in questa Serie A, nove.

Gonzalo Higuaín (sei gol nelle ultime quattro partite di campionato) ha segnato 11 reti in sette sfide contro la Lazio in Serie A, almeno cinque in più rispetto a qualunque altra squadra nella massima serie.

Felipe Anderson è il primo giocatore della Serie A per numero di dribbling riusciti (57).

Panchina numero 300 in Serie A per Massimiliano Allegri, 170 le vittorie finora (57%).

***