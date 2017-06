Juventus: Marotta conferma l'addio a Dani Alves e non chiude a una cessione di Alex Sandro

" Il mercato entra nel vivo, saremo più concreti nelle prossime settimane. Matuidi? Il discorso vale per lui e per tanti altri giocatori (Douglas Costa e Bernardeschi gli altri nomi citati dai giornalisti, ndr), anche se al momento la priorità è confermare il gruppo che è arrivato a Cardiff "

Così Beppe Marotta, intercettato a margine della presentazione del libro "I veri padroni del calcio" di Marco Bellinazzo, ha parlato di mercato toccando molti temi a cominciare dai nomi caldi in queste settimane sia in entrata sia in uscita.

Dani Alves se ne va, Alex Sandro solo se chiede di volersene andare

" Non si tratta di rottura, la motivazione è fondamentale per un calciatore. Dani Alves ha realizzato di voler provare un’esperienza alternativa, faremo una risoluzione consensuale e auguriamo a lui ogni fortuna. Sicuramente c'è amarezza per quanto ha detto, ma confermo che non c'è stata nessuna rottura "

Queste le parole del dirigente juventino sull'ex Barcellona, pronto quindi a raggiungere l'ex allenatore Guardiola a Manchester sponda City. Marotta conferma anche l'offerta importante (Chelsea 60 milioni?, ndr) per Alex Sandro: "Un’offerta consistente è arrivata. Non abbiamo intenzione di cedere nessuno, ma se un giocatore decide di andare via come si è verificato con noi negli anni passati, alla fine deve andare via perché tenere un giocatore controvoglia non è utile per nessuno. Ma al momento non ci sono situazioni del genere, spero che nessuno vada via".

Pogba e Bonucci: i 'casi' del momento

" La presunte lite negli spogliatoi con Bonucci? E' stato un normale discorso motivazionale tra un primo e un secondo tempo di una finale di Champions, i toni non erano più accesi della normalità. Era Allegri comunque a dettare i temi e a dare le indicazioni per il secondo tempo "

Marotta inoltre ha voluto chiarire anche la posizione dell Juventus sull'indagine aperta dall Fifa per il trasferimento di Pogba al Manchester United a causa del pagamento di un indennizzo a Raiola: "E' un trasferimento dai numeri elevatissimi, quindi è normale che ci fosse un’indagine. Noi abbiamo agito nel pieno rispetto delle norme fiscali e tributarie, abbiamo risposto agli interrogativi che la FIFA ci ha presentato, siamo fiduciosi che non ci sia nessun provvedimento disciplinare".