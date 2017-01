Juventus, Marotta: “Nessuna beffa dell'Inter per Gagliardini, non l'abbiamo mai trattato"

Marotta a tutto campo a margine della presentazione di Rincon alla stampa. Ai microfoni di Premium Sport l’amministratore delegato della Juventus ha parlato delle strategie di mercato bianconere, a partire dall’acquisto di Rincon: “Abbiamo colto l’opportunità. E’ un profilo che cercavamo, anche per le qualità umane che lui ha. Ad ora siamo contenti della rosa che abbiamo, se consideriamo i vari reparti. Da ottobre abbiamo anche Marchisio che è ormai entrato a pieno regime. Oggi dunque abbiamo 2 giocatori in più a centrocampo”. Per questo, Marotta ha sottolineato come al momento il mercato bianconero sia fermo: “In questo momento siamo a posto. L’allenatore ha pedine utilizzabili in moduli diversi e siamo coperti in ogni reparto”.

Tornando alle suggestioni dalla Spagna, Marotta ha detto la sua sul rinnovo di Dybala e sulle voci riguardanti Morata: “Dybala in Spagna? Sono voci circolate, ma con lui abbiamo un ottimo rapporto. Firmò per 5 anni e ora siamo in fase di rinnovo, nessun problema di rapporti tesi. Morata? Con noi è sentimentalmente legato, ma non significa nulla“. Ultime battute anche su Gagliardini che sembra ormai a meno di un passo dall’Inter: “E’ un ottimo giocatore, ma non lo abbiamo mai trattato. Non è funzionale alla nostra politica, quindi nessuna beffa”.

