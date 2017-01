Juventus, nel rinnovo di Dybala spunta una clausola da 150 milioni

E’ stato uno dei protagonisti della vittoria sofferta di ieri sera in Coppa Italia con l’Atalanta. Paulo Dybala sta piano piano ritrovando la condizione fisica migliore. Perché si sa, quando La Joya è in forma, lo spettacolo è alquanto assicurato.

Da un lato le prestazioni di Dybala che continuano a migliorare, da un altro sempre attivo il discorso sul mercato che un giocatore come l’argentino può attrarre. La volontà della Juventus è chiara: trattenere il giocatore e blindarlo presto con un super contratto fino al 2021. Le pretendenti non mancherebbero in ogni caso. Non è un mistero che un giocatore come Dybala possa attrarre gli occhi dei top club mondiali. C’è tuttavia una questione importante da tenere a mente; l’attaccante è della Juventus e la dirigenza bianconera non ha intenzione di considerare offerte.

Rinnovo pronto per Dybala. La Juve e il suo entourage ci stanno lavorando da mesi, ma le cose potrebbero risolversi molto presto. Con un dettaglio in più. Nelle ultime ore sarebbe filtrata la volontà della Juventus di inserire nel nuovo contratto dell’argentino una super clausola rescissoria da 150 milioni. L’operazione sarebbe insolita per i bianconeri, non abituati per politica a trattare adeguamenti contrattuali con l’eventuale inserimento di clausole speciali. Per ora rimane un’ipotesi su cui Marotta pare stia riflettendo, quindi non è affatto da escludere. D’altronde, c’è sempre una prima volta per tutti…

Christian Travaini (@ChriTravaini)

